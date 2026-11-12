Nvidia: Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει την απομάκρυνση του CEO Jensen Huang

Οι New York Times αποκάλυψαν και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του Huang με την αντιπρόεδρο της Nvidia, Kimberly Powell

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αναταραχής, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει την απομάκρυνση του CEO Jensen Huang. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με άτομο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πρόκειται να συνεδριάσει άμεσα, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του Huang στην εταιρεία.

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Την ίδια ημέρα, η New York Times μετέδωσε ότι ο Huang είχε εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας, τη Kimberly Powell, η οποία κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου για τον τομέα της υγείας στη Nvidia, επικαλούμενη πέντε εργαζόμενους της εταιρείας.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού, ενώ τα δημοσιεύματα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το Reuters.

Οι αποκαλύψεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Huang παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διερευνά το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ νομοθετών, επενδυτών αλλά και του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, σχετικά με τη συμπεριφορά του Huang και τη σχέση του με την Alice Huang, μια γυναίκα που, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έχει διευκολύνει αποστολές τσιπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες.

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Μετά τις αποκαλύψεις, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια από τότε που ήρθε στη δημοσιότητα η υπόθεση με την Alice Huang.

Η πιθανή αποχώρηση του Huang ενδέχεται να δημιουργήσει κενό ηγεσίας στην εταιρεία-κολοσσό των 4 τρισ. δολαρίων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στην κυριαρχία της στα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων και την υποστήριξη υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI.