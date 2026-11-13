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Κρήτη: Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Ηρακλείου

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στα 57,3 χιλιόμετρα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το συγκεκριμένο γεγονός

seismos krhti
13/11/2026, 06:17
TANEA Newsroom
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε από τους σεισμογράφους τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:05, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή των Καλών Λιμένων, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Χάρτης με επίκεντρο σεισμού 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης και παράθυρο με λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 16 χιλιομέτρων νότια – νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος της εν λόγω δόνησης υπολογίστηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα 57,3 χιλιόμετρα, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία.

Από τη σεισμική δόνηση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

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