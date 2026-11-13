Πλούσια δράση και σημαντικά αποτελέσματα περιλάμβανε η προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Nations League, με την Ιταλία να πετυχαίνει σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Γαλλία και να ανεβαίνει στην κορυφή του ομίλου της. Η Αγγλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας, ενώ η Ισπανία πέρασε με 2-0 από την έδρα της Τσεχίας, διατηρώντας το προβάδισμά της στη βαθμολογία.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λευκορωσία νίκησε με 2-0 το Σαν Μαρίνο και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για άνοδο στη League B. Παράλληλα, το Μαυροβούνιο επικράτησε με 2-1 της Λετονίας, αποτέλεσμα που οριστικοποίησε τη δεύτερη θέση της Κύπρου στον όμιλό της.

Ιταλία – Γαλλία 3-1: Ανατροπή και πρωτιά για τους «ατζούρι»

Η Ιταλία πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στη Γαλλία στο Μιλάνο, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα των φιλοξενούμενων και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του ομίλου της. Οι «ατζούρι» έδειξαν αντίδραση μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν και πήραν ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει σε θέση ισχύος ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Η Γαλλία ξεκίνησε καλύτερα και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Μάικλ Ολίσε εκμεταλλεύτηκε το λάθος της ιταλικής άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση της Ιταλίας ήρθε στο 26′, όταν ο Πίο Εσπόζιτο ισοφάρισε σε 1-1. Οι Γάλλοι είχαν στη συνέχεια δύο προσπάθειες που σταμάτησαν στο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να ανακτήσουν το προβάδισμα.

Στο 59ο λεπτό, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Καμπιάγκι από τον Γκουστό, όμως ο Εσπόζιτο δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα από την άσπρη βούλα. Η Ιταλία, πάντως, δεν άργησε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Στο 63′, ο Ντιμάρκο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Φρατέζι εκτέλεσε δυνατά από το ύψος του πέναλτι για το 2-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Εσπόζιτο στο 75′, αυτή τη φορά ευστοχώντας από την άσπρη βούλα και διαμορφώνοντας το 3-1.

Η νίκη έφερε την Ιταλία στους 13 βαθμούς, με τη Γαλλία να ακολουθεί στους 10. Έτσι, οι «ατζούρι» έχουν πλέον την πρωτοβουλία στη μάχη για την πρώτη θέση, καθώς με νίκη απέναντι στο Βέλγιο εξασφαλίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τσεχία – Ισπανία 0-2: Παραμένει στην κορυφή η «ρόχα»

Η Ισπανία πέρασε νικηφόρα από την Τσεχία, επικρατώντας με 2-0 και διατηρώντας την πρωτιά στον όμιλό της. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν την αναμέτρηση, φτάνοντας σε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο.

Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στο 39ο λεπτό, όταν ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 48′, ο Γέρεμι Πίνο βρήκε επίσης τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η προσπάθεια των Τσέχων να επιστρέψουν στο παιχνίδι έγινε ακόμη δυσκολότερη στο 72′, όταν ο Λάντισλαβ Κρέιτσι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η Ισπανία εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στις καθυστερήσεις πέτυχε δεύτερο γκολ. Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαρκ Πιούμπιλ, διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Με αυτή τη νίκη, η Ισπανία έφτασε τους 15 βαθμούς και διατήρησε τη διαφορά των τριών από τη δεύτερη Αγγλία.

Αγγλία – Κροατία 2-1: Ο Κέιν έδωσε τη λύση και έγραψε ιστορία

Η Αγγλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο χάρη και στο γκολ του αρχηγού της, Χάρι Κέιν, από την άσπρη βούλα. Οι Κροάτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση.

Το σκορ άνοιξε στο 24ο λεπτό ο Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος αξιοποίησε την ασίστ του Τζουντ Μπέλιγχαμ και έβαλε μπροστά την Αγγλία με 1-0. Το προβάδισμα διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα, με την Κροατία να βρίσκει την ισοφάριση στο 59′. Ο Πέταρ Σούτσιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η ισοπαλία δεν κράτησε για πολύ. Πέντε λεπτά αργότερα, η Αγγλία κέρδισε πέναλτι και ο Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στο 64′.

Η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για τον αρχηγό των Άγγλων, καθώς έφτασε τις 126 συμμετοχές με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τις 125 του Πίτερ Σίλτον και κατακτώντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα της εθνικής ομάδας. Μάλιστα, τιμήθηκε για το επίτευγμά του από τον ίδιο τον Σίλτον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στο παιχνίδι αγωνίστηκε ως αλλαγή και ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 90ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ματέο Κόβατσιτς.

Λευκορωσία – Σαν Μαρίνο 2-0: Κράτησε ζωντανό το όνειρο της ανόδου

Η Λευκορωσία επικράτησε με 2-0 του Σαν Μαρίνο, έφτασε τους 10 βαθμούς και διατήρησε τις πιθανότητές της για άνοδο στη League B του Nations League. Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά μέσα σε τέσσερα λεπτά, καθώς οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο φορές δίχτυα στο πρώτο τέταρτο.

Ο Γκομάνοφ άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, αξιοποιώντας την εκτέλεση κόρνερ του Πετσένιν και πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κοντσεβόι διπλασίασε τα τέρματα της Λευκορωσίας, διαμορφώνοντας το 2-0.

Στις καθυστερήσεις, ο Σβιρέπα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Λευκορωσία κράτησε, πάντως, το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πλέον θα αντιμετωπίσει την Αλβανία στη Βουδαπέστη, στην τελευταία αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να της εξασφαλίσει την άνοδο.

Κύπρος: Οριστικά δεύτερη μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου

Η νίκη του Μαυροβουνίου με 2-1 απέναντι στη Λετονία έβαλε τέλος στις ελπίδες της Κύπρου για την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της League C. Οι Μαυροβούνιοι πήραν το τρίποντο, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες, χάρη σε γκολ στο 90+1′.

Έτσι, η Εθνική Κύπρου εξασφάλισε οριστικά τη δεύτερη θέση και η αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στο Μαυροβούνιο, στις 15 Νοεμβρίου (16:00) στο «Άλφαμεγα Stadium», θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα ως προς την πρωτιά.

Η Κύπρος θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω των play-offs απέναντι σε ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της League B. Η κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00 ώρα Κύπρου, στη Νιόν της Ελβετίας. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 ή 27 Μαρτίου 2027 και οι ρεβάνς στις 28 ή 30 Μαρτίου, με την Κύπρο να δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και τον επαναληπτικό εκτός.