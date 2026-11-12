Μετά την πέμπτη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές, η εθνική ομάδα της Τουρκίας υποβιβάζεται στη League B, σύμφωνα με τα δεδομένα του ομίλου

Το Βέλγιο πέρασε με ανατροπή από την έδρα της Τουρκίας, επικρατώντας με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Nations League και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ του Αρντά Γκιουλέρ, όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» απάντησαν με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Σαρλ Ντε Κετελάρε.

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Την ίδια ώρα, η Κύπρος απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Αρμενία και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον δεύτερο όμιλο της League C.

Τουρκία – Βέλγιο 1-2: Ανατροπή μέσα σε τρία λεπτά

Η Τουρκία αιφνιδίασε το Βέλγιο στο 20ό λεπτό, ανοίγοντας το σκορ με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αρντά Γκιουλέρ. Ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης επιχείρησε το σουτ από περίπου 25 μέτρα, πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και την έστειλε δίπλα στο δεξί δοκάρι του Λάμενς για το 1-0.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 27′, ο Ντοκού έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από την πλευρά του και γύρισε την μπάλα στο κέντρο της περιοχής, όπου ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε δυνατά με το δεξί, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, το Βέλγιο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Ουγκουρτζάν Τσακίρ απέκρουσε αρχικά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, όμως ο Ντε Κάιπερ επανέφερε την μπάλα στην περιοχή και ο Ντε Κετελάρε την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2.

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Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ. Έτσι, γνώρισε την πέμπτη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές και, σύμφωνα με τα δεδομένα του ομίλου, υποβιβάζεται στη League B. Η αναμέτρηση ήταν, μάλιστα, η πρώτη του Σέργκεν Γιαλτσίν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Από την πλευρά του, το Βέλγιο διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση στα προημιτελικά. Τα δύο εισιτήρια του πρώτου ομίλου της League A θα καταλήξουν στις ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Οι συνθέσεις:

Τουρκία: Τσακίρ, Αϊντίν (70′ Τσελίκ), Ντεμιράλ, Καμπάκ, Καντίογλου, Γιουκσέκ (70′ Εζτσάν), Κιοκτσού (58′ Τσαλχάνογλου), Ακγκούν, Γκιουλέρ, Αλπέρ Γιλμάζ (80′ Ουζούν), Ουνάλ (58′ Γκιουλ).

Βέλγιο: Λάμενς, Καστάιν, Ενγκόι, Μέχελε, Ράσκιν (90+3′ Φανάκεν), Ντε Μπρόινε (69′ Λουκεμπάκιο), Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Μορέιρα (69′ Τροσάρ), Ντε Κετελάρε (80′ Κάιπερς), Ντοκού (80′ Γκοντς).

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Η τελευταία αγωνιστική:

15/11, 21:45: Γαλλία – Τουρκία

15/11, 21:45: Βέλγιο – Ιταλία

Αρμενία – Κύπρος 1-1: Εξασφάλισε τη δεύτερη θέση

Πολύτιμο βαθμό απέσπασε η Κύπρος στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμενία, καθώς το τελικό 1-1 της εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον δεύτερο όμιλο της League C.

Η ομάδα του Απόστολου Μάντζιου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Πική να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Αρμενία προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε στην ισοφάριση στο 58′, όταν ο Γκαριμπιάν νίκησε την κυπριακή άμυνα με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 1-1.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων στη συνέχεια, η Κύπρος κράτησε το αποτέλεσμα και έφυγε από την Αρμενία με τον βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Οι συνθέσεις:

Αρμενία: Μίσιεβ, Μπαντικιάν, Αρουτουνιάν (86′ Ουγκοτσούκβου), Μκρτσιάν, Τικνιζιάν, Χοβνανισιάν, Γκριγκοριάν (72′ Σεβικιάν), Αϊβού, Σερμπιάν (77′ Μανβελιάν), Σαγκογιάν (86′ Ν. Χοβνανισιάν), Γκαριμπιάν (77′ Ράνος).

Κύπρος: Φαμπιάνο, Κονομής, Κυπριανού, Λαΐφης, Κάστανος (90+2′ Αρτυματάς), Μαλεκκίδης, Ανδρέου, Έντουαρντς (63′ Κωστή), Λοΐζου (77′ Γεωργίου), Πίττας, Πικής (90+2′ Νεοφύτου).