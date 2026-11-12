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Τι έβαλε ο Αρντά Γκιουλέρ! Ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ στο «παραθυράκι» του Βελγίου (vid)

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο εικοστό λεπτό της αναμέτρησης για την πέμπτη αγωνιστική του UEFA Nations League με απευθείας φάουλ

Ο Αρντά Γκιουλέρ πανηγυρίζει το γκολ του με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας

REUTERS/Murad Sezer

12/11/2026, 20:13
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Ένα ακόμη δείγμα της τεράστιας τεχνικής του κατάρτισης παρουσίασε ο Αρντά Γκιουλέρ, σκοράροντας με εντυπωσιακό τρόπο στην αναμέτρηση της Τουρκίας με το Βέλγιο για την 5η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ στο 20ό λεπτό, από αρκετά μεγάλη απόσταση. Με ένα εξαιρετικό χτύπημα με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Λάμενς, αφήνοντας τον τερματοφύλακα του Βελγίου χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Η μπάλα πήρε εντυπωσιακή τροχιά, με τα φάλτσα που έδωσε ο Τούρκος άσος να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια του γκολκίπερ. Μια εκτέλεση υψηλής τεχνικής από τον Γκιουλέρ, που ξεσήκωσε όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

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Nations League Αρντά Γκιουλέρ Βέλγιο Τουρκία

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