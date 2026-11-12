Σχεδόν 100.000 αναφορές στο Downdetector - «Προσπαθούμε επιθετικά να μειώσουμε τον αντίκτυπο της δυσλειτουργίας», απαντά η εταιρεία

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπιζαν το βράδυ της Πέμπτης χιλιάδες χρήστες των δημοφιλών υπηρεσιών της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Outlook, Teams, Xbox Network και Microsoft 365, με τη δυσλειτουργία να έχει αντίκτυπο και σε κρίσιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης των εταιρειών OpenAI και Anthropic.

Η ξαφνική κατάρρευση των συστημάτων προκάλεσε αναστάτωση σε επιχειρήσεις και καθημερινούς χρήστες. Αν και οι πρώτες αναφορές προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πως οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν σταδιακά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

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Μπαράζ αναφορών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, η οποία καταγράφει τις αναφορές προβλημάτων από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο, οι αναφορές δυσλειτουργίας για το Outlook ξεπέρασαν τις 97.000 μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Παράλληλα, περισσότεροι από 38.000 χρήστες ανέφεραν σοβαρά προβλήματα με το πακέτο εφαρμογών Microsoft 365, ενώ άλλοι 4.500 χρήστες δήλωσαν αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Teams.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδέχεται να ήταν εξαιρετικά μεγαλύτερος από αυτόν που αποτυπώθηκε στις επίσημες αναφορές.

Microsoft: Έκτακτα μέτρα

Η Microsoft αντέδρασε άμεσα προκειμένου να περιορίσει τη ζημιά και να σταθεροποιήσει το σύστημα. Σε επίσημη τοποθέτησή της, η εταιρεία υπογράμμισε: «Προσπαθούμε επιθετικά με όλους τους τρόπους να μειώσουμε τον αντίκτυπο της δυσλειτουργίας».

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Για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι τεχνικές ομάδες της Microsoft αποφάσισαν να παγώσουν άμεσα όλες τις νέες αναπτύξεις λογισμικού (deployments) και να μεταφέρουν τον όγκο της ψηφιακής κυκλοφορίας μακριά από τις επηρεαζόμενες υποδομές.

Παράλληλα, ξεκίνησαν τη διαδικασία επανεκκίνησης των προβληματικών διακομιστών (servers) με στόχο την πλήρη επαναφορά τους σε λειτουργία.

Αν και νωρίτερα μέσα στην ημέρα η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως επέλυσε ένα αντίστοιχο πρόβλημα στο Teams στη Βόρεια Αμερική, αργότερα παραδέχθηκε ότι η νέα αυτή δυσλειτουργία ενδέχεται να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα του Microsoft 365 και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στις καθημερινές εργασίες γραφείου, αλλά προκάλεσε «αρρυθμίες» και στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, ανακοίνωσε ότι διερευνά ένα σοβαρό ζήτημα με τους συνδέσμους (connectors) της Microsoft, το οποίο εμποδίζει τη δημιουργία νέων συνδέσεων και επηρεάζει τη σωστή λειτουργία των εργαλείων της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Anthropic (Claude) επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες με έναν από τους βασικούς της παρόχους, γεγονός που επηρέαζε άμεσα τη σύνδεση των συστημάτων της με το Microsoft 365.