Κόσμος

Πάρτι στο διαδίκτυο με φωτογραφία του Μακρόν και την Ισλανδή πρωθυπουργό: «Έκανε πίσω όταν έσκυψε να την αγκαλιάσει»

Η Φροσταντότιρ εμφανίζεται αμήχανη, κοιτάζοντας προς τον φωτογράφο που βρίσκεται στα δεξιά της και καταγράφει τη σκηνή

Πάρτι στο διαδίκτυο με φωτογραφία του Μακρόν και την Ισλανδή πρωθυπουργό: «Έκανε πίσω όταν έσκυψε να την αγκαλιάσει»

(AP Photo/Virginia Mayo)

13/11/2026, 11:25
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε σχόλια και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, με πρωταγωνιστές τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Στη φωτογραφία, ο Μακρόν φαίνεται να σκύβει προς την πλευρά της Ισλανδής πρωθυπουργού, επιχειρώντας να την αγκαλιάσει. Εκείνη, ωστόσο, μοιάζει να κάνει ένα μικρό βήμα προς τα πίσω, ενώ έχει το χέρι της ακουμπισμένο στον ώμο του Γάλλου προέδρου.

Η Φροσταντότιρ εμφανίζεται αμήχανη, κοιτάζοντας προς τον φωτογράφο που βρίσκεται στα δεξιά της και καταγράφει τη σκηνή. Αντίθετα, ο γάλλος πρόεδρος χαμογελά και κοιτάζει την Ισλανδή πρωθυπουργό καθώς γέρνει προς το μέρος της.

Οι φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη στιγμή κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι η Ισλανδή πρωθυπουργός φάνηκε να αποφεύγει την αγκαλιά του Γάλλου προέδρου.

Ωστόσο, πρόκειται για ερμηνεία της συγκεκριμένης εικόνας, καθώς μια φωτογραφία από μόνη της δεν αρκεί για να αποδείξει ότι η Φροσταντότιρ επιχείρησε συνειδητά να αποφύγει τον χαιρετισμό.

Go Deeper

Δουβλίνο Εμανουέλ Μακρόν

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο
  2. Γερμανία: Ευρύτερες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών
  3. Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Κόσμος

Cookies