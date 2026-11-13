Η Φροσταντότιρ εμφανίζεται αμήχανη, κοιτάζοντας προς τον φωτογράφο που βρίσκεται στα δεξιά της και καταγράφει τη σκηνή

Ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε σχόλια και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, με πρωταγωνιστές τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Στη φωτογραφία, ο Μακρόν φαίνεται να σκύβει προς την πλευρά της Ισλανδής πρωθυπουργού, επιχειρώντας να την αγκαλιάσει. Εκείνη, ωστόσο, μοιάζει να κάνει ένα μικρό βήμα προς τα πίσω, ενώ έχει το χέρι της ακουμπισμένο στον ώμο του Γάλλου προέδρου.

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A very UN-frosty welcome: Emmanuel Macron leans in to greet Iceland’s PM Kristrun Frostadottir at meeting of European leaders https://t.co/5wRneBLJmw — Daily Mail (@DailyMail) November 12, 2026

Η Φροσταντότιρ εμφανίζεται αμήχανη, κοιτάζοντας προς τον φωτογράφο που βρίσκεται στα δεξιά της και καταγράφει τη σκηνή. Αντίθετα, ο γάλλος πρόεδρος χαμογελά και κοιτάζει την Ισλανδή πρωθυπουργό καθώς γέρνει προς το μέρος της.

Οι φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη στιγμή κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι η Ισλανδή πρωθυπουργός φάνηκε να αποφεύγει την αγκαλιά του Γάλλου προέδρου.

Ωστόσο, πρόκειται για ερμηνεία της συγκεκριμένης εικόνας, καθώς μια φωτογραφία από μόνη της δεν αρκεί για να αποδείξει ότι η Φροσταντότιρ επιχείρησε συνειδητά να αποφύγει τον χαιρετισμό.