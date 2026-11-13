Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για έκρηξη από υπερθέρμανση λέβητα νερού στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για έκρηξη από υπερθέρμανση λέβητα νερού στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
13/11/2026, 11:15
TANEA Newsroom
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από υπερθέρμανση λέβητα νερού σε υπόγειο χώρο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:45 και κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο του περιστατικού δεν σημειώθηκε πυρκαγιά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στο κτίριο,

Το Δημαρχείο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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δημαρχείο Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική

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