Ελλάδα

Απεγκλωβισμός ανηλίκου από κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι

Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία για να ανοίξουν τα κάγκελα και να απελευθερώσουν τον ανήλικο

Απεγκλωβισμός ανηλίκου από κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι
12/11/2026, 16:49
TANEA Newsroom
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Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε περιστατικό με ανήλικο που είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επι της οδού Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.

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