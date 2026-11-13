Άνοιξε η πλατφόρμα για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών – Προθεσμία έως τις 18 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας έως την Τετάρτη

Άνοιξε από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης φοιτητών που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στη διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr, στην ενότητα «κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές»).

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Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους ακαδημαϊκούς κωδικούς πρόσβασης (username και password) που διαθέτουν για τις υπηρεσίες του ΕΔΥΤΕ (όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος). Σημειώνεται πως μέσα στην εφαρμογή είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των σχετικών εγγράφων.

Ποιες περιπτώσεις αφορά

Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’) και τη σχετική υπουργική απόφαση (148236/Ζ1/30-10-2020).

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής του, τότε παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.