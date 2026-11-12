Δίκη Ειρήνης Μουρτζούκου: Αρνείται τις κατηγορίες η 26χρονη – Ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της ο συνήγορός της

Στις 9:15 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση θανάτου τριών βρεφών

Στις 9:15 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση θανάτου τριών βρεφών, δύο εκ των οποίων ήταν δικά της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε να εξαιρεθεί ο πατριός της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της.

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Η 26χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές της αποδίδονται.

Πρώτη μάρτυρας η μητέρα του βρέφους

Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας εξετάστηκε η κουμπάρα της Μουρτζούκου και μητέρα του βρέφους έξι μηνών, το οποίο είχε εντοπιστεί νεκρό. Για τον θάνατό του, η 26χρονη είχε ομολογήσει ότι ευθυνόταν η ίδια, αναφέροντας ότι το σκότωσε τον Φεβρουάριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγράφηκαν συνομιλίες της κατηγορουμένης με τη μητέρα της, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση στις σχέσεις των δύο γυναικών.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει το πανελλήνιο, ενώ στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες.

Υπενθυμίζεται ότι, η 26χρονη έχει ομολογήσει επίσης ότι σκότωσε την αδελφή της το 2014. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο αδίκημα έχει παρέλθει ο χρόνος άσκησης ποινικής δίωξης και έχει επέλθει παραγραφή.