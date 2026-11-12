Η εκδίκαση της υπόθεσης για το τροχαίο του 2023 συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, ενώ η πλευρά των μοτοσικλετιστών υποστηρίζει πως υπήρξε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η Εύη Βατίδου, καθώς συνεχίζεται, με την εξέταση των μαρτύρων, η εκδίκαση της υπόθεσης για το επεισοδιακό τροχαίο του Νοεμβρίου του 2023 στην Άνω Γλυφάδα.

​Η υπόθεση αφορά το περιστατικό κατά το οποίο ζευγάρι μοτοσικλετιστών κατήγγειλε ότι η κ. Βατίδου τούς ακολούθησε με το αυτοκίνητό της και εμβόλισε τη μηχανή τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της συνεπιβάτιδας. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε επίθεση από τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος της έσπασε τον καθρέφτη και την εξύβρισε – αδίκημα για το οποίο ο μοτοσικλετιστής καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή.

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​Εύη Βατίδου: «Είμαι προετοιμασμένη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη»

​Προσερχόμενη στα δικαστήρια, η Εύη Βατίδου τόνισε:

​«Δεν θέλω να σας κάνω κάποια δήλωση αυτή τη στιγμή. Είμαι προετοιμασμένη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω στο δίκαιο. Άλλωστε έχω μεγαλώσει και τα παιδιά μου, διότι όπως ξέρετε είναι νομικοί, να πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη».

​Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνήγορός της, Όθωνας Παπαδόπουλος, απαντώντας στις τοποθετήσεις της πλευράς των μοτοσικλετιστών:

​«Συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα θα φανεί η αλήθεια και θα τα πούμε μετά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα στοιχεία που ακριβώς καταλήγουν σ’ αυτό το σκοπό. Να φανεί η αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Θα τα επιδείξουμε στο δικαστήριο ώστε να αξιολογηθούν και να οδηγηθεί το δικαστήριο στη σωστή κρίση».

​Γιάννης Μαρακάκης: «Κανιβαλίστηκαν δύο άνθρωποι του μεροκάματου»

​Από την πλευρά του, ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης, υπογράμμισε ότι το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας είναι ξεκάθαρο:

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​«Όπως έχω επανειλημμένα πει, είναι τόσο ξεκάθαρο το υλικό που ο δικός μας ο ρόλος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πολιτική αγωγή, είναι αρκετά διακοσμητικός. Δεν θέλω να αναφερθώ στα σενάρια και τα αφηγήματα που έχουν κανιβαλίσει τους εντολείς μου, οι οποίοι είναι δύο απλοί άνθρωποι. Δεν είναι ούτε δημοφιλείς, ούτε είναι δημόσια πρόσωπα. Παρολίγο να χάσουν τη ζωή τους στον δρόμο υπό συνθήκες οι οποίες έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα. Έχουν περιγραφεί πάρα πολύ αναλυτικά στο βούλευμα και γι’ αυτό κατηγορείται σήμερα η κυρία Βατίδου.

​Κανείς κατηγορούμενος ή ένοχος δεν δηλώνει ένοχος. Είναι αυτονόητο. Άπαντες έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά επειδή υπάρχουν όρια και θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση σήμερα, θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ο εντολέας μου, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι χάνοντας την ψυχραιμία του έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, το δήλωσε την ίδια ώρα, μία ώρα μετά το περιστατικό. Το ομολόγησε. Γι’ αυτό του επιβλήθηκε τρίμηνη ποινή.

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​Σε ό,τι αφορά όμως οποιοδήποτε άλλο αφήγημα για απειλές, εξυβρίσεις ή αυτοδιακινδύνευση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αποτελούν τεχνάσματα της υπεράσπισης, επαναλαμβάνω θα φανούν σήμερα. Αλλά επειδή έχουμε από τη μία πλευρά ένα δημόσιο πρόσωπο και από την άλλη δύο πολύ απλούς ανθρώπους, δύο φτωχούς ανθρώπους του μεροκάματου, οι οποίοι όπως έχετε διαπιστώσει δεν έχουν ούτε ζητήσει προβολή ούτε έχουν βγει να πουν την αλήθεια τους. Η αλήθεια θα ειπωθεί σήμερα στο δικαστήριο και έχει πλήρως αποτυπωθεί αναλυτικότατα στο βούλευμα».

​Ερωτηθείς για την αφορμή του διαπληκτισμού που οδήγησε στο σπάσιμο του καθρέφτη, ο κ. Μαρακάκης ανέφερε: «Υπήρξε παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη από την κυρία Βατίδου. Υπάρχει και σχετικό βίντεο σε κεντρική διασταύρωση στην Άνω Γλυφάδα».