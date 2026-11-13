Στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, έπειτα από την απόρριψη του αιτήματος αναβολής που είχε κατατεθεί την περασμένη εβδομάδα.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης Interstar, Νικόλαος Τσαντσαράκης, δικάζεται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε απείθεια, ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, παραπέμπεται για υπεξαγωγή εγγράφου.

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Στη λίστα των βασικών μαρτύρων του κατηγορητηρίου περιλαμβάνονται αρχικά τρία πρόσωπα —οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες της κύριας δίκης για το δυστύχημα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος— ωστόσο αναμένεται να προταθούν επιπλέον μάρτυρες τόσο από την υπεράσπιση όσο και από την υποστήριξη της κατηγορίας, όπως είχε συμβεί και στην αναβληθείσα διαδικασία.

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η δικαστική διερεύνηση πυροδοτήθηκε όταν ο ειδικός εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, ζήτησε από τον ΟΣΕ το υλικό από τις κάμερες του εμπορευματικού σταθμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ελεγχθεί το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας 63503.

Στόχος ήταν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς παράνομου φορτίου, το οποίο συνδέθηκε με την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση, στοιχίζοντας τη ζωή σε επιβάτες που φέρεται να είχαν επιζήσει της αρχικής πρόσκρουσης. Παρά το σαφές αίτημα, ο ΟΣΕ απέστειλε στον ανακριτή πλάνα από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και όχι από τον εμπορευματικό.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαδικασίας που είχε αναβληθεί, είχαν κατασχεθεί ψηφιακά δεδομένα σχετικά με το δυστύχημα από τις συσκευές των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, με ορισμένα αντίγραφα να παραδίδονται, έπειτα από αίτημα, σε συνηγόρους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)