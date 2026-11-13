Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κατασχεμένο υλικό πριν από την παράδοσή του, προκαλώντας το αίτημα εξαίρεσης της έδρας από την κ Καρυστιανού

Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε την Παρασκευή η αίθουσα του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα των γονέων και συγγενών των 57 θυμάτων για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επιτρέποντάς τους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, όπως ακριβώς και στην πρώτη δίκη που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο λόγω αποχής της τότε προέδρου της έδρας.

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Η συνεδρίαση ωστόσο σημαδεύτηκε από σφοδρές αντιπαραθέσεις και τρεις διαδοχικές εντάσεις, με αποκορύφωμα τη δραματική αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, αντιδρώντας στην απόφαση της έδρας να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο υλικό πριν από την παράδοσή του, ζήτησε την εξαίρεση της έδρας ξεσπώντας: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Μάχη για την παρουσία συγγενών

Η πρώτη εστία έντασης εκδηλώθηκε νωρίς στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των αιτημάτων της υπεράσπισης για την αποβολή των οικογενειών των θυμάτων από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου εκπροσώπου της εταιρείας security Βασίλης Καπερνάρος υποστήριξε ότι ο μόνος που νομιμοποιείται να επικαλεστεί βλάβη από τα συγκεκριμένα αδικήματα είναι ο εφέτης ανακριτής. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη παρέμβαση των παριστάμενων συγγενών. Η Ελένη Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της Αγάπη στο δυστύχημα, απευθύνθηκε με τρεμάμενη φωνή στην έδρα αναρωτώμενη: «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;».

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Οι συνήγοροι των οικογενειών αντέτειναν ότι η καθυστέρηση και η μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας εμπόδισε ουσιαστικά την ανακριτική έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η αποστολή άσχετων βίντεο από τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης λειτούργησε παραπλανητικά για τις αρχές.

Μετά από διακοπή, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτές τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης, αποβάλλοντας ορισμένα πολιτικά πρόσωπα και όσους δήλωσαν παράσταση για πρώτη φορά, αλλά επέτρεψε στους υπόλοιπους συγγενείς να υποστηρίξουν την κατηγορία για τις πράξεις της υπεξαγωγής εγγράφων και της ηθικής αυτουργίας.

Λεκτική αντιπαράθεση και απειλές για συλλήψεις

Τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, όταν ξέσπασε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους συνηγόρους των δύο πλευρών.

Ο δικηγόρος των συγγενών Δημήτρης Σκαρίπας και ο Βασίλης Καπερνάρος αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς με φράσης όπως «ανόητε», «λες ανοησίες» και «την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε» να ακούγονται εντός της αίθουσας.

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Η πρόεδρος παρενέβη, προειδοποιώντας ότι θα διατάξει την απομάκρυνση όσων θορυβούν. Η κ. Βασάρα αντέδρασε εκ νέου, αρνούμενη να εξέλθει. Αν και αστυνομικοί την πλησίασαν, το επεισόδιο εκτονώθηκε με την παρέμβαση του συνηγόρου της, ο οποίος της ζήτησε να παραμείνει στη θέση της χωρίς να παρεμβαίνει.

Οργισμένη αντίδραση από Καρυστιανού

Η μεγαλύτερη «έκρηξη» σημειώθηκε όταν το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με το αίτημα των συγγενών να τους αποδοθεί το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό από την προηγούμενη διαδικασία.

Η έδρα αποφάσισε να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) πριν από την παράδοση του υλικού. Η απόφαση προκάλεσε την οργή της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία αμφισβήτησε ευθέως την αμεροληψία του δικαστηρίου.

«Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθείτε. Πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζώσετε όλα. Μας βασανίζετε. Ζητάω εξαίρεση», φώναξε η κ. Καρυστιανού. Στην προσπάθεια της προέδρου να την κατευνάσει, ζητώντας της να ηρεμήσει, η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης απάντησε: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

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Το αίτημα εξαίρεσης της έδρας που υπέβαλε η κ. Καρυστιανού θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και η δίκη διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη (17/11).

«Προσέρχομαι με χαμηλές προσδοκίες»

Πριν εισέλθει στο δικαστικό μέγαρο, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε απογοητευμένη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας. Η ίδια εξήγησε ότι, αν και είχε εντοπιστεί πρωτογενές βιντεοληπτικό υλικό, η διακοπή της προηγούμενης δίκης στέρησε από τις οικογένειες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό.

«Δυστυχώς συνεχίζω να προσέρχομαι στα δικαστήρια κρατώντας χαμηλές προσδοκίες για την ανεύρεση της αλήθειας και την απόδοση των ευθυνών εκεί όπου πρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας βολές για τον τρόπο διαχείρισης του χώρου του δυστυχήματος, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Ζούμε λοιπόν σ’ αυτή τη χώρα στην οποία η δικαιοσύνη απουσιάζει όταν υπόλογοι είναι οι πολιτικοί». Εξέφρασε δε την ευχή να λειτουργήσει κάποια στιγμή μια πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ως ίσους.