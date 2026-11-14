New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

Οι συνομιλίες των τριών ηγετών εκτιμάται ότι θα επικεντρωθούν στη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τη New York Post

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , θα πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της APEC στη Σεντζέν της Κίνας την ερχόμενη Πέμπτη (19/11), σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post».

Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στην Post πως οι συζητήσεις στην κινεζική μεγαλούπολη, κοντά στο Χονγκ Κονγκ, ενδέχεται να επεκταθούν και σε θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε περπατήσει μαζί με τον Βλαντιμίρ στο Άνκορατζ της Αλάσκας για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η προηγούμενη συνάντηση του Trump με τον Putin είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Αλάσκα, με επίκεντρο τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θέμα που αναμένεται να βρεθεί ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο Trump είχε επίσης φιλοξενήσει τον Xi στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει θερμές προσωπικές σχέσεις με τους αυταρχικούς ομολόγους του, υποστηρίζοντας πως αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ αλλά και της διεθνούς κοινότητας, επιχειρώντας να συνεργαστεί με παραδοσιακά αντίπαλες χώρες.