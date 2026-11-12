Σι Τζινπίνγκ: «Η επανένωση με την Ταϊβάν είναι αναπόφευκτη»

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τόνισε την Πέμπτη ότι «η παλίρροια της ιστορίας δεν μπορεί να σταματήσει», καλώντας σε ειρηνική «επανένωση» με την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τόνισε την Πέμπτη ότι «η παλίρροια της ιστορίας δεν μπορεί να σταματήσει», καλώντας σε ειρηνική «επανένωση» με την Ταϊβάν, χωρίς να αναφερθεί στη χρήση βίας. Ωστόσο, η δήλωσή του προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Ταϊπέι.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, η οποία διοικείται δημοκρατικά, ως δικό της έδαφος, παρά τη σθεναρή αντίδραση της Ταϊπέι σε αυτό τον ισχυρισμό. Το Πεκίνο έχει κατ’ επανάληψη προτείνει το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα» για την αυτονομία της Ταϊβάν, πρόταση που δεν στηρίζεται από κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα της Ταϊβάν.

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Ο Σι Τζινπίνγκ, σε ομιλία του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, χαρακτήρισε την επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν ως «αμετακίνητη ιστορική αποστολή» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

«Η παλίρροια της ιστορίας δεν μπορεί να σταματήσει», πρόσθεσε ο Σι. «Η πλήρης επανένωση της μητέρας-πατρίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί και σίγουρα θα πραγματοποιηθεί».

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απέρριψε τις δηλώσεις του Σι Τζινπίνγκ.

Το Συμβούλιο Υποθέσεων της Ηπειρωτικής Κίνας ανέφερε ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο λαός της Ταϊβάν μπορούν να αποδεχθούν το «μία χώρα, δύο συστήματα», καθώς αυτό θα σήμαινε τελικά υποταγή στον αυταρχισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Όσον αφορά τη διατύπωση για την επανένωση της Ταϊβάν, δεν διαφέρει πολύ από το παρελθόν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του συμβουλίου Λιανγκ Γουέν-τσιέ.

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Η ομιλία του Σι πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 160 χρόνια από τη γέννηση του επαναστάτη ήρωα Σουν Γιατ-σεν, ο οποίος ηγήθηκε της επανάστασης του 1911 που ανέτρεψε τη δυναστεία των αυτοκρατόρων και οδήγησε στην ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας.

Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην «ειρηνική επανένωση και την πολιτική της ‘μίας χώρας, δύο συστημάτων’» και είναι διατεθειμένη να συνομιλήσει με την Ταϊβάν, στη βάση της αρχής της «μίας Κίνας», δηλαδή της θέσης του Πεκίνου ότι και οι δύο πλευρές του στενού της Ταϊβάν ανήκουν σε μία χώρα.

Παράλληλα, ο Σι κάλεσε όλους τους Κινέζους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στην Ταϊβάν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στις «αποσχιστικές» δυνάμεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να εργαστούν για την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές του στενού.

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Παρότι ο Σι δεν αναφέρθηκε στη χρήση βίας την οποία η Κίνα δεν έχει αποκλείσει για την Ταϊβάν, ο κινεζικός στρατός δραστηριοποιείται καθημερινά γύρω από το νησί και επεκτείνει την παρουσία του στον Ειρηνικό.

Σημειώνεται ότι, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι εντόπισε 29 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά J-16 και drones, να πραγματοποιούν «κοινή περιπολία μάχης» γύρω από την Ταϊβάν μαζί με κινεζικά πολεμικά πλοία, από την Πέμπτη.

Ιστορικές αναφορές και πολιτικές αντιδράσεις

Η ομιλία του Σι πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής APEC στο τεχνολογικό κέντρο της Κίνας, Σενζέν, όπου αναμένεται να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και λίγο πριν από τις σημαντικές τοπικές εκλογές στην Ταϊβάν.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ταϊβάν κάλεσε τους πολίτες της να μην συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της Κίνας για την επέτειο του Σουν, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο παρουσιάζει διαστρεβλωμένη εικόνα για τον ίδιο και την παρακαταθήκη του.

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Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τον Σουν μεγάλο εθνικό ήρωα και πατριώτη, καθώς και προπομπό της κομμουνιστικής επανάστασης του 1949 που οδήγησε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας να καταφύγει στην Ταϊβάν, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο Σι επανέλαβε ότι ο Σουν ήταν «μεγάλος εθνικός ήρωας, μεγάλος πατριώτης και μεγάλος πρωτοπόρος της δημοκρατικής επανάστασης της Κίνας». Πρόσθεσε ότι ο Σουν υποστήριζε σταθερά την ενότητα της χώρας και αντιτασσόταν σε κάθε λόγο ή πράξη που θα διασπούσε το έθνος.

Η θέση της Ταϊβάν για τον Σουν Γιατ-σεν και τις σχέσεις με την Κίνα

Στην Ταϊβάν, ο Σουν θεωρείται επισήμως ως ο «πατέρας του έθνους» και το πορτρέτο του κοσμεί το προεδρικό γραφείο. Ωστόσο, η πολιτική φιλοσοφία του, οι «Τρεις Αρχές του Λαού», δεν διδάσκεται πλέον υποχρεωτικά στα σχολεία.

Η πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε και το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα υπερασπίζονται τη διακριτή ταυτότητα της Ταϊβάν από την Κίνα και έχουν υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο όσον αφορά τον ρόλο της Δημοκρατίας της Κίνας.

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Η Ταϊβάν έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τις προσπάθειες του Πεκίνου να αποδώσει στην κομμουνιστική Κίνα τα εύσημα για τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας ήταν εκείνη που πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων, καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν υπήρχε τότε.

Η Κίνα χαρακτηρίζει τη Λάι «αποσχιστική» και αρνείται να συνομιλήσει μαζί της. Η ίδια επιμένει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Με πληροφορίες από Reuters