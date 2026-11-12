ΕΠΟ και Adidas επαναφέρουν τη θρυλική φανέλα του Euro 2004 για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η συνεργασία της ΕΠΟ με την AEGEAN προβλέπει την προσφορά της επετειακής φανέλας στους επιβάτες ειδικής πτήσης προς την Πορτογαλία

Μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η adidas και η ΕΠΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ξανά τη φανέλα που συνδέθηκε με τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, μεταφέροντας την κληρονομιά εκείνης της ομάδας στη νέα γενιά φιλάθλων.

Το καλοκαίρι του 2004 στην Πορτογαλία παραμένει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική αποτέλεσε μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου, χαρίζοντας στη χώρα στιγμές και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα.

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Οι διεθνείς της νέας γενιάς στην καμπάνια

Η επετειακή καμπάνια συνδέει την ομάδα του 2004 με το σημερινό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Σε αυτή συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Χρήστος Ζαφείρης, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που καλείται να συνεχίσει την ιστορία της Εθνικής.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η συνεργασία της ΕΠΟ με την AEGEAN δίνει έναν ξεχωριστό συμβολισμό στην επιστροφή στην Πορτογαλία. Σε ειδική πτήση από την Ελλάδα προς τη χώρα όπου γράφτηκε η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι επιβάτες θα βρουν στις θέσεις τους την επετειακή φανέλα, μαζί με επιπλέον εκπλήξεις.

Η επιστροφή της εμβληματικής εμφάνισης

Η νέα έκδοση διατηρεί τα βασικά στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της ΕΠΟ στο στήθος, κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή. Πρόκειται για ένα κομμάτι με ποδοσφαιρικές αναφορές, σχεδιασμένο τόσο για όσους έζησαν την επιτυχία του 2004 όσο και για τους νεότερους φιλάθλους.

Η φανέλα κατασκευάζεται από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, συνδυάζοντας το ιστορικό σχέδιο με σύγχρονα χαρακτηριστικά lifestyle ένδυσης.

Η επετειακή εμφάνιση είναι διαθέσιμη μέσω του adidas.gr, από το κατάστημα adidas στην Ερμού 44, καθώς και από επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.