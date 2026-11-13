Εθνική Ελλάδας: Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο στην Ολλανδία – Οι μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία της «γαλανόλευκης»

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχθηκε πέντε τέρματα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Άμστερνταμ, με την ομάδα να καλείται πλέον να περιορίσει την έκταση της ήττας

Σε εφιάλτη εξελίσσεται η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, καθώς η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πίσω στο σκορ με 5-0 στο ημίχρονο για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποιεί μία πολύ δύσκολη εμφάνιση, με τους Ολλανδούς να έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους και να έχουν αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα από τα πρώτα 45 λεπτά.

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Η εξέλιξη του αγώνα φέρνει στο προσκήνιο τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας, καθώς το αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ δημιουργεί τον κίνδυνο να προστεθεί ακόμη μία ιδιαίτερα αρνητική σελίδα στην ιστορική διαδρομή της ομάδας.

Παράλληλα, το δεύτερο ημίχρονο αποκτά ξεχωριστή σημασία, αφού η Ελλάδα καλείται να περιορίσει την έκταση της ήττας και να αποφύγει ένα ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η αναμέτρηση με την Ουγγαρία στις 25 Μαρτίου 1938, όταν η Εθνική είχε ηττηθεί με το βαρύ 11-1.

Το μοναδικό ελληνικό γκολ είχε σημειώσει ο Μακρής στο 89ο λεπτό, με τη διαφορά των δέκα τερμάτων να παραμένει μέχρι σήμερα το αρνητικό ρεκόρ της.

Ακολουθεί η ήττα με 9-0 από τη Σουηδία, στις 28 Αυγούστου 1920, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ελλάδα δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το 8-1 από τη Ρουμανία, στις 25 Μαΐου 1930, με τον Γιώργο Ανδριανόπουλο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Εθνικής.

Τη λίστα συμπληρώνουν δύο ήττες με το ίδιο σκορ, 7-1.

Η πρώτη σημειώθηκε απέναντι στη Γαλλία την 1η Οκτωβρίου 1958, με τον Ηλία Υφαντή να βρίσκει δίχτυα για την Ελλάδα, ενώ η δεύτερη ήρθε κόντρα στη Δανία στις 17 Μαΐου 1989, με τον Κώστα Μαυρίδη να σημειώνει το ελληνικό γκολ.