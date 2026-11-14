Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας επέλεξε, όπως αναφέρει η MARCA, την ανώτατη προβλεπόνη ποινή για τον τερματοφύλακα, ενώ το παιχνίδι θα επικυρωθεί με το σκορ δύο δύο

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF) επέβαλε ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον Χεσούς Οβονό.

Η απόφαση αφορά το περιστατικό της 2ας Νοεμβρίου κατά την αναμέτρηση Τενερίφη – Ανδόρα, όπου ο τραυματισμός του Χεσούς ντε Μιγκέλ οδήγησε στον θάνατό του την επόμενη ημέρα.

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Στα τελευταία λεπτά της συνάντησης, ο τερματοφύλακας της Ανδόρας είχε αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς σε διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε τον αντίπαλό του έχοντας το πόδι του σε υψηλή θέση.

Όπως αναφέρει η MARCA, η Επιτροπή επέλεξε την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, συνυπολογίζοντας τόσο την επικινδυνότητα της κίνησης όσο και το τραγικό αποτέλεσμα που προέκυψε.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της RFEF μέσα σε διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών.

Επιπροσθέτως, η ομοσπονδία όρισε ότι το παιχνίδι, το οποίο είχε διακοπεί εξαιτίας του συμβάντος, θα επικυρωθεί με το σκορ 2-2 που είχε διαμορφωθεί έως τη στιγμή της διακοπής.

Αναλυτικά η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής:

“Η Πειθαρχική Επιτροπή, ως ανεξάρτητο όργανο στο πλαίσιο της δομής της Ομοσπονδίας, αποφάσισε να επιβάλει στον Χεσούς Λάθαρο Φερέρ Οβονό, ποδοσφαιριστή της FC Ανδόρα, ποινή αποκλεισμού δώδεκα αγωνιστικών για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Τενερίφης και της Ανδόρας.

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Οι δώδεκα αγωνιστικές αποτελούν τη μέγιστη ποινή που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας για τα περιστατικά που περιγράφονται στο φύλλο αγώνα του διαιτητή.

Το φύλλο αγώνα του διαιτητή αποτελεί το μοναδικό έγγραφο στον φάκελο της πειθαρχικής διαδικασίας και η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει την ποινή αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Το φύλλο αγώνα περιγράφει μία βίαιη ενέργεια, με το πόδι σηκωμένο ψηλά και τη χρήση υπερβολικής δύναμης, ενώ η μπάλα βρισκόταν εντός παιδιάς. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή έκρινε ότι τα περιστατικά εμπίπτουν στο άρθρο 102 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Επιπλέον, οι συνέπειες που ακολούθησαν την ενέργεια, οι οποίες επίσης καταγράφονται στο φύλλο αγώνα και είναι γνωστές στο κοινό, ελήφθησαν υπόψη προκειμένου η ποινή να αυξηθεί στο μέγιστο επίπεδο που επιτρέπουν οι κανονισμοί.

Σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που προβλέπεται ρητά από το εφαρμοστέο άρθρο.

Κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF), εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

