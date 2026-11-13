Ο 20χρονος που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία φέρεται να έχει διαφύγει στη Γαλλία μέσω Ιταλίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη σχέση του με το θύμα

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες της 24χρονης Αραμάτα, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες. Στενή φίλη της νεαρής γυναίκας περιγράφει τις προσπάθειες εντοπισμού της, καθώς και τις συνομιλίες με τη μητέρα της, η οποία εξέφραζε φόβους ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Η 24χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε εγκαταλελειμμένη βαλίτσα σε περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με την είδηση να προκαλεί σοκ στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της. Η κολλητή φίλη της ήταν εκείνη που, μαζί με έναν ακόμη φίλο της, απευθύνθηκε στην αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνισή της, ενώ παράλληλα κρατούσε ενήμερη την οικογένειά της για τις εξελίξεις.

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Όσο περνούσαν οι ημέρες χωρίς να υπάρχει κάποιο νέο για την τύχη της Αραμάτα, η αγωνία της οικογένειας μεγάλωνε. Μάλιστα, σύμφωνα με τη φίλη της, η μητέρα της είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η κόρη της είχε χάσει τη ζωή της.

Η μαρτυρία της φίλης και τα λόγια της μητέρας της

Μιλώντας στο Mega, η στενή φίλη της 24χρονης αναφέρθηκε στις προσπάθειες εντοπισμού της, αλλά και στη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της όταν την ενημέρωσε για την εξαφάνισή της.

«Η δική μας παρέα ενημέρωσε την οικογένειά της. Η μητέρα της κλαίει συνέχεια. Την έψαχνε πέντε μέρες και το ένιωθε ότι κάτι κακό συμβαίνει. Όταν την πήραμε για να την ενημερώσουμε μου είπε: “Ξέρω ότι η Αραμάτα έχει πεθάνει, το νιώθω”. Εγώ ήξερα ότι κάτι περίεργο έκανε η Αραμάτα, αλλά δεν ήθελα να την πιέσω να μου πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα για τις συνθήκες της δολοφονίας, το κίνητρο, αλλά και όσα συνέβησαν από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της 24χρονης μέχρι τον εντοπισμό της σορού της.

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Ο πρόεδρος της κοινότητας ατόμων από την Μπουρκίνα Φάσο ανέφερε, από την πλευρά του, ότι ο άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είχε γνωρίσει την Αραμάτα σε δομή φιλοξενίας. «Αυτός ο ύποπτος την γνώρισε στη δομή», δήλωσε.

Ο 20χρονος ύποπτος και ο αρραβωνιαστικός που αναζητείται

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η προσωπική ζωή της 24χρονης, καθώς, σύμφωνα με το περιβάλλον της, είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί με έναν άνδρα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Φίλοι της Αραμάτα υποστηρίζουν ότι ο 20χρονος, που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της, έδειχνε ερωτευμένος μαζί της και εμφανιζόταν ζηλιάρης απέναντι στον αρραβωνιαστικό της. Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στο έγκλημα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της 24χρονης, να προσδιορίσουν τον χρόνο τέλεσης της δολοφονίας και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε συμμετοχή και άλλων προσώπων, τόσο στο έγκλημα όσο και στη μεταφορά της βαλίτσας.

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Η εργασία στη Φολέγανδρο και η επιστροφή στην Αθήνα

Η φίλη της Αραμάτα αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν εργαστεί μαζί σε ξενοδοχείο της Φολεγάνδρου κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου. Η 24χρονη παρέμεινε στο νησί από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου και επέστρεψε στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου.

«Η Αραμάτα είναι η κολλητή μου. Δουλεύαμε μαζί στο ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Τον Οκτώβριο γύρισε στην Αθήνα. Την έπαιρνα τηλέφωνο πολλές φορές, αλλά δεν απαντούσε. Ήρθα Αθήνα και πήγα στην αστυνομία και μετά μάθαμε ότι βρήκανε ένα πτώμα στη βαλίτσα», ανέφερε η φίλη της.

Άνθρωποι από το ξενοδοχείο όπου εργαζόταν περιγράφουν την 24χρονη ως μια εργατική και ευγενική κοπέλα, η οποία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

«Δούλεψε στο ξενοδοχείο αυτό στη Φολέγανδρο. Δούλεψε αρχές Μαΐου με μέσα Σεπτεμβρίου σε εμάς. Ήταν μια κοπέλα εργατική, ευγενική, με καλή συμπεριφορά, ήταν όλοι πολύ ικανοποιημένοι, ήταν ήσυχη, διακριτική. Εργαζόταν ως καθαρίστρια. Μια κοπέλα που ερχόταν στη δουλειά, έφευγε, έκανε τη δουλειά της, ήταν ήσυχη, διακριτική, δεν υπήρχε κάποια φασαρία, απολύτως τίποτα», ανέφεραν πηγές από το ξενοδοχείο.

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Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμός της σορού

Η Αραμάτα είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2024 και αρχικά είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Λέσβο. Το καλοκαίρι του 2026 εργάστηκε στη Φολέγανδρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα, στις 28 Οκτωβρίου.

Την επόμενη ημέρα, στις 29 Οκτωβρίου, έφυγε από το σπίτι στην Κυψέλη όπου διέμενε και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε ξανά επικοινωνία μαζί της.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην αστυνομία στις 4 Νοεμβρίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, περαστικός ειδοποίησε τις Αρχές για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από εγκαταλελειμμένη βαλίτσα.

Η σορός της 24χρονης ταυτοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα οι Αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση του 20χρονου ως βασικού υπόπτου για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ίδιος φέρεται να είχε ήδη διαφύγει στη Γαλλία μέσω Ιταλίας.