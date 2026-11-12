Ο 20χρονος ύποπτος από τη Γουινέα φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του στον συγκάτοικό του πριν διαφύγει στη Γαλλία, ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για έγκλημα πάθους

Στον εντοπισμό του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, κατέληξαν οι Αρχές μέσα σε λίγες ημέρες. Την Τετάρτη (11/11), οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κατέδειξαν ως δράστη έναν 20χρονο από τη Γουινέα.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. διαθέτουν οπτικό υλικό που απεικονίζει τις ύποπτες κινήσεις του νεαρού στην περιοχή, όπου ο ίδιος διαμένει τα τελευταία χρόνια και όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Ειδικότερα, φέρεται να υπάρχει βίντεο που δείχνει τον 20χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα στα στενά της περιοχής.

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Μετά την εξαφάνιση της 24χρονης, ο νεαρός εγκατέλειψε την Ελλάδα, μεταβαίνοντας αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκάτοικός του φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές πως ο ύποπτος του ομολόγησε τις πράξεις του πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό.

Το χρονικό και τα σενάρια

Οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για έγκλημα πάθους. Οι δύο τους φέρεται να είχαν έντονο διαπληκτισμό στο σπίτι του υπόπτου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να της αφαιρέσει τη ζωή, να τοποθετήσει τη σορό στη βαλίτσα και να την εγκαταλείψει σε πεζοδρόμιο του Αγίου Παντελεήμονα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν περαστικός είδε το χέρι του θύματος να προεξέχει από τη βαλίτσα και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αποκλείεται οι ελληνικές Αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή των γαλλικών αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν το κινητό της 24χρονης για τον έλεγχο των κλήσεων, ενώ τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Παρότι αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο εμπλοκής ναρκωτικών, το σενάριο αυτό απομακρύνεται. Τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το υοειδές οστό δεν έχει υποστεί κάταγμα, εύρημα που θα παρέπεμπε σε στραγγαλισμό. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ανοιχτό, καθώς ο δράστης ενδέχεται να χρησιμοποίησε μαξιλάρι, γεγονός που αναμένεται να διαλευκανθεί από την ιστολογική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.