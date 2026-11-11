Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το άτομο που μετέφερε τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο να κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον τόπο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, αναζητώντας στοιχεία

Το κινητό της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον θάνατο της 24χρονης Αραμάτα από τη Μπουργκίνα Φάσο που βρέθηκε νεκρή, δεμένη και πεταμένη μέσα σε βαλίτσα, σε ένα σκοτεινό στενό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι έρευνες παραμένουν και σήμερα (11.11.2026) σε εξέλιξη ώστε οι αστυνομικοί να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για τις συνθήκες θανάτου της. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη βάση τόσο στις κλήσεις που έκανε αφού γύρισε από τη Φολέγανδρο -μία ημέρα πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της- όσο και στο δρομολόγιο του ατόμου που πέταξε τη βαλίτσα με τη σορό στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Από την πρώτη στιγμή της ανακάλυψης της σορού, η υπόθεση φαινόταν πως θα εξελιχθεί σε «θρίλερ». Ο περαστικός που είδε να βγαίνουν από τη βαλίτσα τα δάχτυλα της 24χρονης, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο. Κατά την ιατροδικαστή εξέταση διαπιστώθηκε πως το θύμα ήταν δεμένο και σε εμβρυακή στάση. Τα αίτια θανάτου της είναι ακόμα απροσδιόριστα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το κινητό της και κυρίως οι κλήσεις που έκανε ή δέχθηκε τις τελευταίες ώρες της, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το άτομο που μετέφερε τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο να κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον τόπο όπου βρέθηκε η βαλίτσα.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επικεντρώνονται και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησε.

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Έτσι, αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή, λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάσουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Το ταξίδι στη Φολέγανδρο και η συνάντηση με τον φίλο της στην Αθήνα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το χρονικό διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια πρόσωπα ήρθε σε επαφή η 24χρονη μετά την επιστροφή της στην Αθήνα και τι συνέβη τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισής της.

Η νεαρή επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στη Φολέγανδρο.

Το ίδιο βράδυ συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο φέρεται να ανέφερε ότι επρόκειτο να πάει για καφέ με ένα ακόμη πρόσωπο στο κέντρο της Αθήνας.

Την επόμενη ημέρα τα ίχνη της χάθηκαν. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, ο φίλος της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον συγκεκριμένο άνδρα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν τις επαφές της 24χρονης, αναζητώντας πρόσωπα που ενδεχομένως να γνωρίζουν τι συνέβη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, αλλά και η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.