Η διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο νομό για την αμόλυβδη βενζίνη φτάνει τα 38 λεπτά ανά λίτρο, επιβαρύνοντας το ρεζερβουάρ κατά περίπου 19 ευρώ

Η Αττική εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή στο diesel κίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,047 ευρώ το λίτρο, την ώρα που σε αρκετούς νομούς η τιμή είναι αισθητά υψηλότερη. Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται οι Κυκλάδες, με τη μέση τιμή να φτάνει τα 2,334 ευρώ το λίτρο.

Πού διαμορφώνονται οι τιμές στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και ποιοι νομοί ακολουθούν με τις χαμηλότερες τιμές

Στα 2,027 ευρώ το λίτρο έκλεισε η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στη χώρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία από 4.335 πρατήρια. Το diesel κίνησης κινήθηκε λίγο πιο πάνω, στα 2,085 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έξι λεπτά ακριβότερα από τη βενζίνη. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων πουλήθηκε κατά μέσο όρο 2,313 ευρώ το λίτρο και το υγραέριο κίνησης 1,247 ευρώ. Για όσους ζεσταίνονται με πετρέλαιο, η τιμή στο diesel θέρμανσης κατ’ οίκον ήταν 1,504 ευρώ το λίτρο.

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Πού γεμίζεις φθηνότερα

Η χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη 95 καταγράφηκε στην Αχαΐα, με 1,975 ευρώ. Ακολουθούν η Κορινθία και η Κοζάνη με 1,976 και η Αττική με 1,981. Στη Θεσσαλονίκη το λίτρο βγήκε 1,998 ευρώ, ενώ κάτω από τα δύο ευρώ βρέθηκε και η Πιερία (1,996).

Στο diesel κίνησης φθηνότερη ήταν η Αττική με 2,047 ευρώ. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η χαμηλότερη τιμή ήταν στη Δράμα (1,434), ενώ στο υγραέριο πιο οικονομικά βγήκε στη Λευκάδα (1,160) και στο Κιλκίς (1,189).

Πού πληρώνεις περισσότερο

Τα νησιά έχουν και πάλι τις υψηλότερες τιμές. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη 95 έφτασε τα 2,352 ευρώ, με τη Δωδεκάνησο (2,196), τη Λέσβο (2,181) και την Κεφαλονιά (2,163) να έπονται. Η διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο νομό φτάνει έτσι τα 38 λεπτά ανά λίτρο. Σε ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, αυτό σημαίνει περίπου 19 ευρώ παραπάνω.

Στις Κυκλάδες ήταν υψηλότερες και οι υπόλοιπες τιμές: 2,593 ευρώ η αμόλυβδη 100, 2,334 το diesel κίνησης και 1,692 το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο υγραέριο η ακριβότερη τιμή βρέθηκε στη Χίο, με 1,439 ευρώ.

Η εικόνα στα μεγάλα αστικά κέντρα

Στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος κατανάλωσης, η αμόλυβδη 95 πουλήθηκε 1,981 ευρώ, κάτι λιγότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το ίδιο ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης, που στον νομό διαμορφώθηκε στα 1,466 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη ήταν 1,998 και το diesel κίνησης 2,061 ευρώ.

Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά λίτρο και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Πρόκειται για μέσες τιμές ανά νομό, οπότε στο ίδιο μέρος μπορεί να υπάρχουν πρατήρια φθηνότερα ή ακριβότερα.