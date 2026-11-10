Οικονομία

Καύσιμα: Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική – Οι τιμές σε όλη την Ελλάδα

Στα 1,994 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 στην Αττική - Πού καταγράφονται οι ακριβότερες τιμές βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα

Καύσιμα: Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική – Οι τιμές σε όλη την Ελλάδα
10/11/2026, 10:10
Εύη Σιμοπούλου
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Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο υποχώρησε η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,994 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο παρέμεινε πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,042 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, οι πανελλαδικές μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 2,042 ευρώ/λίτρο
  • Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,328 ευρώ/λίτρο
  • Diesel κίνησης: 2,099 ευρώ/λίτρο
  • Υγραέριο κίνησης: 1,247 ευρώ/λίτρο
  • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,519 ευρώ/λίτρο

Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,373 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή στη χώρα. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,210 ευρώ και η Λέσβος με 2,184 ευρώ.

Στον αντίποδα, εκτός από την Αττική, χαμηλή μέση τιμή καταγράφεται στην Κορινθία, όπου η αμόλυβδη διαμορφώνεται επίσης στα 1,994 ευρώ το λίτρο, καθώς και στην Αχαΐα, με 1,997 ευρώ.

Οι τιμές στα υπόλοιπα καύσιμα

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων ανέρχεται σε 2,328 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 2,099 ευρώ. Για το υγραέριο κίνησης η μέση τιμή είναι 1,247 ευρώ το λίτρο.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή πανελλαδικά βρίσκεται στα 1,519 ευρώ το λίτρο. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εντοπίζονται και εδώ στις Κυκλάδες, με 1,704 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 1,661 ευρώ και η Ευρυτανία με 1,591 ευρώ.

Στην Αττική, το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,480 ευρώ το λίτρο.

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