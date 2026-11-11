Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, η στάση της Τουρκίας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, επιμένοντας ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, αλλά πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των χωρών που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του πλοίου.

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Όπως εξήγησε, η ενημέρωση της Τουρκίας έγινε μέσω ρηματικής διακοίνωσης (note verbale), με την οποία γνωστοποιήθηκε η πορεία του πλοίου που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες. Όπως ανέφερε, αντίστοιχη ενημέρωση φαίνεται πως έγινε και προς την Αίγυπτο.

Η κ. Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να καταστήσει σαφές πως δεν ζητήθηκε τουρκική άδεια, αλλά υπήρξε μόνο ενημέρωση, εξαιτίας και της ευαισθησίας που συνοδεύει το συγκεκριμένο έργο.

Αναφερόμενη στη νέα NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, σημείωσε ότι η Άγκυρα εμφανίστηκε να μην έχει αντίρρηση για τη διέλευση του πλοίου, επιχειρώντας ουσιαστικά να παρουσιάσει την εξέλιξη σαν να είχε προηγηθεί αίτημα για τη σύμφωνη γνώμη της.

«Το αποτέλεσμα μετράει. Το καλώδιο θα περάσει, θα ακουμπήσει στο βυθό. Έχει σημασία που σας λέω τη λέξη “ακουμπήσει”. Δεν θα τρυπήσει δηλαδή τον βυθό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν ομαλά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει δώσει στην Τουρκία κανένα δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε παραχώρηση, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου σε Κάσο και Κάρπαθο;

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης θερμού επεισοδίου στην περιοχή της Κάσου και της Καρπάθου, όταν το πλοίο φτάσει στα διεθνή ύδατα, η Ντόρα Μπακογιάννη εμφανίστηκε καθησυχαστική.

«Κατά τη γνώμη μου όχι. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι στη φάση αυτή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο», δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά παραμένει σε εγρήγορση.

Όπως σημείωσε, η Τουρκία έχει ήδη αρκετά ανοιχτά μέτωπα και δεν θεωρεί πιθανό να επιλέξει να προκαλέσει ένταση για ένα ζήτημα στο οποίο, κατά την εκτίμησή της, δεν διαθέτει νομικά επιχειρήματα.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην αντίδραση που προκάλεσε το τουρκολιβυκό σύμφωνο, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές αντιδράσεις τόσο από την Ευρώπη όσο και από χώρες του Κόλπου.

«Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα τρίτης χώρας να παραχωρήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

«Δεν παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους. Δεν υπάρχει έννομο αποτέλεσμα από τρίτη χώρα στη δική μας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ ως των βασικών ζητημάτων που εκκρεμούν στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, εκφράζοντας την άποψη ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση για την επίλυσή τους.

Η ενόχληση για τις διαρροές από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις διαρροές από την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, στην οποία προήδρευσε και συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για το γεγονός ότι όσα συζητήθηκαν στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση έγιναν γνωστά στα μέσα ενημέρωσης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως εξήγησε, οι συνεδριάσεις αυτού του χαρακτήρα δίνουν τη δυνατότητα στον υπουργό να ενημερώσει σε βάθος τους βουλευτές και να απαντήσει στις ερωτήσεις τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, χωρίς τους περιορισμούς μιας δημόσιας τοποθέτησης.

«Δεν είχε προλάβει να τελειώσει ο Γεραπετρίτης και ό,τι είχε πει είχε βγει στη δημοσιότητα. Εγώ δεν πρόλαβα να κατέβω από το έδρανο και βγαίνω έξω στους δημοσιογράφους και ξέρανε τα πάντα. Αυτό εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ», ανέφερε.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι συζήτησε το ζήτημα με τον υπουργό Εξωτερικών, προτείνοντας οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών να γίνονται κατ’ ιδίαν, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διαρροών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι κατά το παρελθόν υπήρχε σταθερή επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Πρωτίστως είμαστε όλοι Έλληνες. Πρωτίστως μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον», σημείωσε.

«Είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητούν άδεια»

Η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αποσκοπούν στο να χρεώσουν στην κυβέρνηση αποτυχία και αδυναμία στη διαχείριση του ζητήματος, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό της προδοσίας ως υπερβολικό.

Επανέλαβε ότι το βασικό ζητούμενο είναι να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση, υπενθυμίζοντας ότι το έργο έχει πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση και βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

«Εγώ δεν ξέρω τι λέει το χαρτί των Γάλλων. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητάνε άδεια», ανέφερε.

Ερωτηθείσα γιατί κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση της Τουρκίας, παρά την έκδοση της NAVTEX, απάντησε ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή.

Εξήγησε, επίσης, ότι η συμμετοχή των Γάλλων στο έργο συνδέεται με τη χρηματοδότησή του, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση. Όπως είπε, η προηγούμενη διακοπή του έργου αποδόθηκε στους Τούρκους, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν τότε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου των Γάλλων, δήλωσε ότι δεν το γνωρίζει, εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι δεν περιλαμβάνει αίτημα για τουρκική άδεια. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εάν υπήρχε τέτοια αναφορά, θα είχε ήδη δημοσιοποιηθεί.

Μπακογιάννη για Μητσοτάκη: «Δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα του»

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε και για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, εάν το κόμμα συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από 25% στις εκλογές, ο ίδιος θα αποχωρήσει ακόμη και από τη βουλευτική του έδρα.

Η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πρωθυπουργός εννοεί όσα λέει, εκτιμώντας ωστόσο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να καταγράψει ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα του. Η αλήθεια είναι ότι με τον χαρακτήρα του Μητσοτάκη, διότι πρέπει κανείς να τον ξέρει, δεν είναι ο τύπος που είναι κολλημένος στην καρέκλα του», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ άσκησε κριτική στην προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως υποστήριξε, το rebranding του πρώην πρωθυπουργού δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ο ίδιος επιχειρεί πλέον να επιστρέψει στην προηγούμενη πολιτική του ταυτότητα.

Η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τα διλήμματα των εκλογών

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι το κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες, με διαφορετικές τάσεις από την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά.

«Αυτή τη στιγμή με νύχια και με δόντια μένουν μαζί. Τι θα γίνει μετά τις εκλογές; Δεν το ξέρω», σημείωσε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλουν για πρωθυπουργό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα προβλήματα της σημερινής κυβέρνησης όσο και τη διεθνή συγκυρία.

«Τα πρόσωπα μετράνε. Άρα ποιον θα έχεις πρωθυπουργό; Είναι μία πολύ μεγάλη απόφαση. Και εκεί θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός», ανέφερε.

«Θα δώσω μάχη για τη Νέα Δημοκρατία»

Τέλος, η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε, δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια προσωπική απόφαση που δεν πρόκειται να λάβει με βάση δημοσιεύματα ή εκτιμήσεις τρίτων.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από τις προσωπικές της επιλογές θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.

«Ανήκω στην κατηγορία των γεννημένων αισιόδοξων, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Για αυτή την παράταξη εγώ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες θα δώσω μάχη», κατέληξε.