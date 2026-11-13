«Κεραυνοί» Σαμαρά: Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Ίμια – Τα έξι ερωτήματα

Ο Αντώνης Σαμαράς μιλά σε εκδήλωση, μπροστά από μικρόφωνο και πόντιουμ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θέτει έξι κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος

Έξι ερωτήματα αναφορικά με το διπλωματικό ελληνοτουρκικό θρίλερ των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θέτει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί την κυβέρνηση για κρυφή διπλωματία θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με την ρηματική διακοίνωση και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς

Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για “ενημέρωση”.

Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.

Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;

Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;

Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;

Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;

Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια.

Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”

Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.

Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.

Μιλήσαμε πολλοί.

Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…