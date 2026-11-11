Πολιτική

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η Τουρκία απάντησε στη Γαλλία με δική της ρηματική διακοίνωση

Η ελληνική αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, ώστε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για απλή ενημέρωση της Τουρκίας ή για αίτημα άδειας

Μεγάλο φωταγωγημένο πλοίο στο σκοτεινό νερό λιμανιού τη νύχτα
11/11/2026, 23:27
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Επιμένει στο αφήγημα περί «συγκατάθεσης» για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, η Άγκυρα, με τα τουρκικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι η τουρκική πλευρά προχώρησε στην αποστολή ρηματικής διακοίνωσης προς το Παρίσι, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο παρείχε την «άδεια» για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Όπως αποκαλύπτει η ανταποκρίτρια των ΝΕΩΝ στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» με τον Γιάννη Μούτσιο, αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στη Γαλλία, δηλώνοντας ότι παρέχει τη «συγκατάθεσή» της για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

Η τουρκική πλευρά επικαλείται τη ρηματική διακοίνωση που είχε προηγουμένως αποστείλει η Γαλλία, παρουσιάζοντας τη διπλωματική ενημέρωση ως επιβεβαίωση των δικών της αξιώσεων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η ελληνική αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για απλή ενημέρωση της Τουρκίας ή για αίτημα άδειας.

Go Deeper

Abeille Marengo Γαλλία Ρηματική διακοίνωση Τουρκία

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για αιτήσεις και πληρωμές
  2. Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
  3. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Πολιτική

Cookies