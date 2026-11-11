Η ελληνική αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, ώστε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για απλή ενημέρωση της Τουρκίας ή για αίτημα άδειας

Επιμένει στο αφήγημα περί «συγκατάθεσης» για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, η Άγκυρα, με τα τουρκικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι η τουρκική πλευρά προχώρησε στην αποστολή ρηματικής διακοίνωσης προς το Παρίσι, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο παρείχε την «άδεια» για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Όπως αποκαλύπτει η ανταποκρίτρια των ΝΕΩΝ στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» με τον Γιάννη Μούτσιο, αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στη Γαλλία, δηλώνοντας ότι παρέχει τη «συγκατάθεσή» της για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

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Η τουρκική πλευρά επικαλείται τη ρηματική διακοίνωση που είχε προηγουμένως αποστείλει η Γαλλία, παρουσιάζοντας τη διπλωματική ενημέρωση ως επιβεβαίωση των δικών της αξιώσεων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η ελληνική αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για απλή ενημέρωση της Τουρκίας ή για αίτημα άδειας.