ΠΑΣΟΚ: «Όχι σε εμάς υποδείξεις πατριωτισμού» – Ζητούν ενημέρωση μετά τη NAVTEX της Τουρκίας

Αμεση ενημέρωση για το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία ζητάει το ΠΑΣΟΚ, μετά και την έκδοση NAVTEX από την Αγκυρα, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Στην Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για «παράνομη και αναθεωρητική κίνηση» εκ μέρους της Τουρκίας, με αναφορές στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020, σε εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Το πινγκ-πονγκ μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο, είχε προηγηθεί στην Βουλή, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε στην Ολομέλεια το ζήτημα της διασύνδεσης GSI και της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα -επιβεβαιώνοντας την διάθεση της Χαριλάου Τρικούπη να χρησιμοποιεί την Βουλή για άσκηση αυστηρού ελέγχου στην κυβέρνηση, αλλά και την «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα.

Οι ερωτήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την αιτία που υπήρξε διπλωματική αναβάθμιση της ενημέρωσης της Τουρκίας μέσω της διακοίνωσης, για την ενδεχόμενη ενημέρωση της Αθήνας και τυχόν έγκριση του περιεχομένου, έφερε διαδοχικές κόντρες, πρώτα με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και μετά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Η αναφορά Καιρίδη πως η Αθήνα δεν γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο της ελληνογαλλικής επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Ανδρουλάκη: «Δηλαδή, εσείς έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα; Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο που αφορά στα κυριαρχικά της δικαιώματα να βρίσκει μια άλλη «Γαλλία» για να κάνει αυτή τη δουλειά είστε γελασμένοι», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Και αυτά τα “ίσως γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε”, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε, τότε είναι ανώδυνο, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία».

Η κόντρα έφτασε και στο Μέγαρο Μαξίμου, με κυβερνητικές πηγές να παραπέμπουν στην συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία επισήμανε πως «χωρίς να μπορεί να μπει σε παραπάνω λεπτομέρειες», αυτό που έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά «δεν δημιουργεί ζητήματα» στην ελληνική πλευρά: «Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση», τόνισε.

Παρότι από το Μέγαρο Μαξίμου επισήμαναν πως «δεν έχουν αρνηθεί» την ενημέρωση της Βουλής, κατηγορούσαν παράλληλα την αντιπολίτευση για διαρροές από την πρόσφατη συνεδρία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: «Στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων». Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, σήκωσε το γάντι: «Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ’ όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», σχολίαζαν από την Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως δεν δέχονται «υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας»: «Αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν!».