Τουρκία: Νέα NAVTEX με ισχυρισμούς περί «συγκατάθεσης»

Ολα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Κρήτης και Κάσου, όπου το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το αργότερο μέχρι αργά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Νέα NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», που συμμετέχει στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης η Τουρκία. Η κίνηση της Άγκυρας σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον απόπλου του ερευνητικού σκάφους από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεσή της.

Το γαλλικό πλοίο απέπλευσε νωρίτερα την Τρίτη από το Ηράκλειο, προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνες για τη χαρτογράφηση του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι έρευνες θα ξεκινήσουν από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου και θα συνεχιστούν προς την Κύπρο.

Στη νέα αναγγελία, το τμήμα πλοήγησης, υδρογραφίας και ωκεανογραφίας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας θα πραγματοποιηθούν «κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους».

Συγκεκριμένα, η νέα Navtex αναφέρει: «Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757».

Η επανέναρξη των ερευνών πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου διπλωματικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η καθυστέρηση στον απόπλου του «Abeille Marengo» φέρεται να συνδεόταν με επιχειρησιακούς παράγοντες και ειδικότερα με την αναμενόμενη ανάπτυξη γαλλικού πολεμικού πλοίου στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί παρουσία στην περιοχή, ενώ η Τουρκία πραγματοποιεί την προγραμματισμένη ναυτική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα», από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή τουρκικών και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων.

Σε διπλωματικό επίπεδο, κυβερνητικές πηγές έχουν διαψεύσει οποιαδήποτε παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου.