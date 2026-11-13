Aνακοίνωσε ότι οι τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής κίνησης παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα

Σημάδια σταδιακής αποκατάστασης παρουσιάζουν οι υπηρεσίες της Microsoft, μετά το εκτεταμένο τεχνολογικό μπλακ άουτ που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, επηρεάζοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία, την επαγγελματική επικοινωνία και καθημερινές ψηφιακές λειτουργίες.

Η διακοπή έπληξε υπηρεσίες του Microsoft 365, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το Copilot, δημιουργώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς αλλά και ιδιώτες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, περισσότερες από 130.000 αναφορές προβλημάτων πρόσβασης στο Outlook καταγράφηκαν κατά την κορύφωση της βλάβης. Παράλληλα, δυσλειτουργίες αναφέρθηκαν σε 74 χώρες και περιοχές, γεγονός που αποτυπώνει τη διεθνή έκταση του περιστατικού.

Πρώτα σημάδια αποκατάστασης από τη Microsoft

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής κίνησης παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σταθερότητας και στην αύξηση της χωρητικότητας των συστημάτων της.

Ωστόσο, η σταδιακή βελτίωση δεν σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα.

Η εταιρεία αποδίδει τα προβλήματα σε αυξημένο φορτίο σε τμήματα των υποδομών της, ενώ ξεκαθαρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή άλλης κακόβουλης δραστηριότητας.

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Προβλήματα σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε αρκετές χώρες. Στη Σιγκαπούρη, κρατικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν διακοπή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ στις Φιλιππίνες επηρεάστηκαν λειτουργίες του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν προβλήματα στις κυβερνητικές πληροφοριακές υποδομές, ενώ στη Νέα Ζηλανδία οι δυσλειτουργίες επηρέασαν ακόμη και την επικοινωνία πρεσβειών και προξενείων.

Στην Ελλάδα, τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως στο Outlook, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία και τη διεκπεραίωση καθημερινών επαγγελματικών εργασιών.

Επιπτώσεις και στις αεροπορικές εταιρείες

Η διακοπή επηρέασε επίσης τα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών αεροπορικών εταιρειών. Η Air India και η IndiGo ανακοίνωσαν προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία με επιβάτες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιούνταν κανονικά.

#BREAKING | Global Microsoft outage hits airline email support across India. IndiGo: Email support impacted; passengers urged to use 6E Skai on website/app. Akasa Air: Email delays reported; flyers advised to call +91 9606 112131 or reach out on social media. Air India: Flight ops & channels unaffected; emails temporarily rerouted with 24-hour response time intact. Tune in: https://t.co/wcuyRW8gSP #Microsoft #AirIndia #Akasa #IndiGo Διαφήμιση November 13, 2026

Παράλληλα, επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες, ενώ αμερικανική εταιρεία αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στις εφαρμογές της Microsoft. Η OpenAI και η Anthropic ανέφεραν επίσης δυσλειτουργίες σε διασυνδέσεις των υπηρεσιών τους με υποδομές και εφαρμογές της Microsoft.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον βαθμό εξάρτησης της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας από έναν σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων τεχνολογικών παρόχων.

Προειδοποιήσεις για διαδικτυακές απάτες

Την ίδια στιγμή, τράπεζες και πανεπιστήμια προειδοποιούν τους χρήστες για πιθανές απόπειρες εξαπάτησης από επιτήδειους που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη σύγχυση.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν αποφυγή ύποπτων συνδέσμων, μη κοινοποίηση κωδικών πρόσβασης και αποφυγή εγκατάστασης άγνωστων προγραμμάτων που υπόσχονται αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Η Microsoft συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά όλων των λειτουργιών.