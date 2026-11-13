Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι βάσεις Λέικενχιθ και Μίλντενχολ όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ στο Λέικενχιθ φέρεται να υπήρξε και απειλή για βόμβα

Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, σειρήνες ηχούν κοντά ή εντός των βάσεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ και στο Μίλντενχολ, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

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Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Λέικενχιθ υπήρξε και απειλή για τοποθέτηση βόμβας, εκτός από την εμφάνιση των drones.

Αναφορές ότι ηχούν σειρήνες και στη βάση της RAF στο Φέτγουελ.