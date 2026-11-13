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Συναγερμός στη Βρετανία: Σε κατάσταση λοκντάουν βάσεις της RAF λόγω πτήσεων drones

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι βάσεις Λέικενχιθ και Μίλντενχολ όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ στο Λέικενχιθ φέρεται να υπήρξε και απειλή για βόμβα

Συναγερμός στη Βρετανία: Σε κατάσταση λοκντάουν βάσεις της RAF λόγω πτήσεων drones
13/11/2026, 22:35
TANEA Newsroom
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Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, σειρήνες ηχούν κοντά ή εντός των βάσεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ και στο Μίλντενχολ, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Λέικενχιθ υπήρξε και απειλή για τοποθέτηση βόμβας, εκτός από την εμφάνιση των drones.

Αναφορές ότι ηχούν σειρήνες και στη βάση της RAF στο Φέτγουελ.

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drones RAF Βρετανία στρατιωτική βάση

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