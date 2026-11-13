Πώς η μάχη μεταξύ ομάδων του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος πέρασε στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Ποιοι είναι μαφιόζοι και ποιοι πολιτικά διωκόμενοι; Οι «Ντάλτονς», οι «Χάκνεϊ Τουρκς», οι «Red Kits», οι «Caspers» και άλλες οργανώσεις

Στις τουρκικές Αρχές εκδόθηκε χθες από την Ελλάδα ο Σερτζάν Σαγιάλ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καταζητούνταν με «ερυθρά αγγελία» της Interpol για ανθρωποκτονία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ένοπλη ληστεία. Φέρεται δε να είχε «στην πλάτη του» 116 εντάλματα σύλληψης και να συνδέεται με 90 επιθέσεις με πυροβολισμούς.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μεταγωγή του στο αεροδρόμιο είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, ενώ φαινόταν να είναι καλυμμένο και το στόμα του και να φοράει κολάρο στον λαιμό, όσο τον συνόδευαν αστυνομικοί, επίσης με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

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Μεταφέρθηκε από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί αναμένεται να πάει στη Σμύρνη.

Η περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εσωτερικών της γείτονος χώρας, Μουσταφά Τσιφτσί, σημείωσε ότι φέτος έχουν επιστρέψει στην Τουρκία 805 φυγάδες από 45 διαφορετικές χώρες, 189 από τους οποίους φέρεται ότι είναι μέλη ή αρχηγοί συμμοριών.

Τους τελευταίους μήνες δε, ο ίδιος και άλλοι Tούρκοι αξιωματούχοι έχουν συναντηθεί με ευρωπαίους ομολόγους τους (ανάμεσά τους και με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στις αρχές Οκτωβρίου) και στις ατζέντες τους φαίνεται πως έχουν ψηλά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με «τουρκικό άρωμα».

Στην πραγματικότητα, η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στις συναντήσεις αυτές δεν είναι τυχαία: ομάδες της τουρκικής μαφίας επιχειρούν τα τελευταία χρόνια εκτεταμένα σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας εμπλακεί σε συμβόλαια θανάτου, διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών. Πρόκειται για την «εξαγωγή» των δραστηριοτήτων και του πολέμου των ομάδων του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

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Από τη Λούτσα στα Εξάρχεια

Στη χώρα μας, η κοινή γνώμη συνταράχθηκε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν έξι Τούρκοι δολοφονήθηκαν στη Λούτσα. Τα θύματα φέρεται ότι ήταν μέλη της συμμορίας «Ντάλτονς», μιας από τις πιο δραστήριες και σκληρές τουρκικές μαφιόζικες ομάδες στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τη γειτονιά Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης.

Ιστορικός ηγέτης της θεωρείται ο Μπάρις Μπογιούν, ο οποίος κρατείται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Ιταλία. Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε πως ήταν αντίποινα για τη δολοφονία μέλους αντίπαλης συμμορίας στο Παρίσι. Εντέλει, καταδικάστηκαν δύο – επίσης Τούρκοι – σε έξι φορές ισόβια.

Τα ίχνη της τουρκικής μαφίας έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας και άλλες φορές. Τον Δεκέμβριο του 2024, στη Γλυφάδα, ένοπλοι μπήκαν σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και ξεκίνησαν να πυροβολούν κατά τριών Τούρκων.

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Οι τελευταίοι έτρεξαν έξω για να σωθούν, όμως οι ένοπλοι τους πρόλαβαν. Δολοφονήθηκαν οι δύο και ο τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά σε δεκάδες συλλήψεις και να εντοπίζει σε σπίτια όπλα και ναρκωτικά. Το περιστατικό είχε θεωρηθεί από τις Αρχές ξεκαθάρισμα μεταξύ ομάδων του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος.

Τον Μάιο του 2025, στελέχη της ΕΥΠ στη Θέρμη δέχτηκαν πυροβολισμούς από τρία άτομα που φέρεται ότι ήταν μέλη της συμμορίας «Ντάλτονς» και είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Στο δικαστήριο, οι τρεις δράστες καταδικάστηκαν σε ποινές από έξι έως δώδεκα χρόνια. Κάποιοι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι νόμισαν πως τους παρακολουθούσαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο πιο πρόσφατο σοβαρό περιστατικό που έγινε ευρύτερα γνωστό, στις 13 Ιουνίου, δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Μερικές ημέρες αργότερα συνελήφθη ένας 28χρονος – επίσης Τούρκος –, ο οποίος φέρεται ότι είχε ταξιδέψει από τη γειτονική χώρα με σκοπό να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.

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Αιματηρά επεισόδια όπως αυτά καταγράφονται στους δρόμους διάφορων μητροπόλεων, μεταξύ άλλων της Ισπανίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024, σε ειδική έκθεσή της για τις πλέον επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις στην ΕΕ, η Europol σημειώνει ότι το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες. Αναλυτές θεωρούν ότι τα βίαια ξεκαθαρίσματα μεταξύ των διαφόρων μαφιόζικων ομάδων είναι αποτέλεσμα αντεκδικήσεων ή ανταγωνισμών για εγκληματικές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες και το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών.

TikTok στις φτωχογειτονιές

Παρότι το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα έχει αποτύπωμα στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 1990, «σημείο καμπής» για την «εξαγωγή» του θεωρείται το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν το 2016. Σύμφωνα με ανάλυση του Middle East Forum, η μετάλλαξη του τουρκικού υποκόσμου ξεκίνησε το 2013. Τότε, το κυβερνών κόμμα AKP βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα ενός σκανδάλου διαφθοράς που ενέπλεκε και πρόσωπα κοντά στον ίδιο τον Ερντογάν.

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Μετά το πραξικόπημα, όμως, ακολούθησε εκκαθάριση της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός αξιωματικοί με μακρά εμπειρία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η ίδια ανάλυση υποστηρίζει ότι ορισμένες εγκληματικές ομάδες παρέμειναν ανεκτές για πολιτικούς λόγους από την κυβέρνηση ενώ η ανεργία και οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες ώθησαν νεαρούς Τούρκους στον υπόκοσμο. Το νέο πλαίσιο συμπληρώθηκε από την επέκταση της δραστηριότητας πολλών εγκληματικών οργανώσεων στην Ευρώπη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα φάση παίζουν οι λεγόμενες συμμορίες νέας γενιάς ή αλλιώς συμμορίες Γενιάς Z. Ρεπορτάζ της γαλλικής «le Monde» περιγράφει ότι σε αυτές τις συμμορίες συνήθως εντάσσονται έφηβοι από τις πιο φτωχές γειτονιές των τουρκικών πόλεων, με τη στρατολόγηση – όπως και τα «εγκληματικά κατορθώματα» – να δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έλαβε χώρα η λεγόμενη δίκη των «Ντάλτονς». Στην υπόθεση υπήρχαν 362 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ηγετικά μέλη της σκληρής συμμορίας, ενώ, όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα, η μέση ηλικία όσων κάθισαν στο εδώλιο ήταν μόλις τα 20 έτη. Δύο αρχηγοί της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε 12 φορές ισόβια για δολοφονίες, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι υπόλοιπες ποινές ήταν από ένα μέχρι 700 χρόνια φυλάκισης. Περίπου 60 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ενώ για άλλους 34, που δεν ήταν παρόντες, το δικαστήριο αποφάσισε να γίνει ξεχωριστή δίκη. Σε αυτούς τους τελευταίους συγκαταλεγόταν και το όνομα του ιστορικού αρχηγού της, Μπογιούν.

Εγκληματίες ή εσωτερικοί εχθροί

Η εξίσωση «τουρκική μαφία», ωστόσο, έχει και έναν πιο σύνθετο παράγοντα. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο τούρκος υπουργός επεσήμανε στην ελληνική πλευρά ότι η Αγκυρα επιθυμεί την ταχύτερη έκδοση μελών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και μελών του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο η Τουρκία θεωρεί υπεύθυνο για το πραξικόπημα του 2016 και χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, τα όρια μεταξύ εγκληματιών και αντικαθεστωτικών που έχουν «μπει στο μάτι» του Ερντογάν είναι θολά. Στην πραγματικότητα, νομικοί κύκλοι θεωρούν πως πολλοί Τούρκοι που ζητούν άσυλο από την Ελλάδα είναι πολιτικά διωκόμενοι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αυτοί που φτάνουν στη χώρα μας επειδή θέλουν να γλιτώσουν πραγματικές ποινικές διώξεις, εργαλειοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικού ασύλου. Ετσι, όταν η τουρκική πλευρά ζητάει την έκδοσή τους, τα ελληνικά δικαστήρια καλούνται να αποφασίσουν τι ισχύει κατά περίπτωση.

Μέσα από μια σειρά δικαστικών εγγράφων, που είδαν «ΤΑ ΝΕΑ», προκύπτει ένα μοτίβο: σε πολλές περιπτώσεις η Τουρκία ζητάει την έκδοση υπηκόων της για ποινικά αδικήματα, αποκρύπτοντας στα επίσημα αιτήματα έκδοσης ότι υπάρχει και πολιτικού τύπου δίωξη ή σχετική καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους.

Στις αρχές του έτους το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου κλήθηκε να δώσει την τελική κρίση για το αίτημα έκδοσης ενός 24χρονου κουρδικής καταγωγής. Οι τουρκικές Αρχές ζητούσαν την έκδοσή του για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Στα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης αναφέρεται ότι ο νεαρός ήταν πολιτικά δραστήριος και ενεργός σε φιλοκουρδικά πολιτικά κινήματα και πως σε χρόνο προγενέστερο του αιτήματος έκδοσης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και τεσσάρων μηνών για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση – δηλαδή στο PKK. «Αυτή αποσιωπάται πλήρως από τις τουρκικές Αρχές με το υποβληθέν αίτημα έκδοσης. Η εκτέλεση της ως άνω απόφασης εκκρεμεί και ως εκ τούτου πιθανολογείται βάσιμα ότι σε περίπτωση επιστροφής του στην Τουρκία θα συλληφθεί με σκοπό την έκτιση της ως άνω ποινής που αφορά πολιτικό έγκλημα και αφετέρου θα εκδιωχθεί για τυχόν άλλες πράξεις πολιτικού χαρακτήρα, όπως συνέβη και στο παρελθόν», αναφέρεται στην ελληνική δικαστική απόφαση. Και μάλιστα, αν και οι ελληνικές δικαστικές Αρχές ζήτησαν από τις τουρκικές την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για την υπόθεση, οι τελευταίες δεν απάντησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 60 ημερών.

Πολιτικά διωκόμενοι

«Ο εκζητούμενος μετά τις προεκτεθείσες διώξεις του, έχοντας την αντιμετώπιση από τις τουρκικές Αρχές του τρομοκράτη, ενόψει του ότι είχε ήδη καταδικαστεί με βάση τον τουρκικό αντιτρομοκρατικό νόμο και φοβούμενος βάσιμα ότι θα υποστεί και νέες άδικες διώξεις, λόγω και μόνο των αντίθετων προς το καθεστώς πολιτικών του πεποιθήσεων και της φιλοκουρδικής του δράσης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τουρκία προκειμένου να ζητήσει διεθνή προστασία σε ευρωπαϊκή χώρα και έτσι εισήλθε στην χώρα μας, όπου και υπέβαλε σχετικό αίτημα. Από όλα τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι εάν επιτραπεί η έκδοση του εκζητούμενου στην Τουρκία, είναι πιθανόν να διωχθεί για πράξεις διαφορετικές από αυτές για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, αναγόμενες στα πολιτικά του φρονήματα», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την έφεση και απέρριψε το αίτημα έκδοσης.

Σε μια άλλη περίπτωση, επίσης στις αρχές του 2026, το αρμόδιο συμβούλιο του Αρείου Πάγου δέχτηκε την έφεση που είχε καταθέσει ένας 32χρονος Τούρκος για να μην εκδοθεί στη χώρα του. Οπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο, ο ίδιος προσκόμισε στα ελληνικά δικαστήρια δικαστική απόφαση από το 2018, με βάση την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή οκτώ χρόνων και τριών μηνών ως μέλος αντικαθεστωτικής οργάνωσης που από την Τουρκία θεωρείται τρομοκρατική. Επειτα, ισχυρίστηκε ότι εφόσον η καταδικαστική απόφαση είναι προγενέστερη του εντάλματος σύλληψης για τα ναρκωτικά, δεν συμπεριλήφθηκε σκοπίμως στο αίτημα έκδοσης, με σκοπό εάν επιστρέψει στην Τουρκία να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για πράξεις πολιτικού χαρακτήρα. Οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν από τις τουρκικές συμπληρωματικές πληροφορίες για την υπόθεση, οι οποίες όμως ήρθαν ελλιπείς, με αποτέλεσμα το συμβούλιο του Αρείου Πάγου να γνωμοδοτήσει κατά της έκδοσής του.

Δεν συμβαίνει το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Σε άλλη υπόθεση, οι τουρκικές Αρχές ζήτησαν την έκδοση ενός 23χρονου για να εκτίσει το υπόλοιπο ποινής φυλάκισης για τραπεζικές απάτες, που του είχε επιβληθεί το 2023. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι το 2024 πέρασε δύο μήνες σε τουρκική φυλακή, όμως στη συνέχεια δραπέτευσε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Στο ελληνικό δικαστήριο, η πλευρά του ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι το αίτημα έκδοσης είναι προσχηματικό και προσκόμισε δικαστική απόφαση βάσει της οποίας είχε καταδικαστεί το 2022 σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με βάση τον τουρκικό νόμο περί διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων. «Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε εμφανής πολιτική δράση του εκζητούμενου, από την οποία να προκύπτει το ενδεχόμενο, ότι η κρινόμενη αίτηση για την έκδοσή του να ζητείται για πολιτικούς λόγους», αναφέρεται στην ελληνική δικαστική απόφαση, με βάση την οποία το αρμόδιο συμβούλιο του Αρείου Πάγου απέρριψε τη σχετική έφεση.