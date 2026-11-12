Αυξημένες κατά 26% οι κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα – Ρεκόρ «θυμάτων» από ransomware

Οι ομάδες ransomware δημοσιοποίησαν 1.063 «θυματα» τον Οκτώβριο, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ και είναι αυξημένος κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Σταθερά υψηλή παραμένει η πίεση από τις κυβερνοεπιθέσεις προς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 26% σε ετήσια βάση.

Την ίδια ώρα, η χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης ανοίγει νέους δρόμους διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ οι ομάδες ransomware ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο αριθμό-ρεκόρ «θυμάτων».

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Check Point Research για τον Οκτώβριο του 2026, οι οργανισμοί παγκοσμίως δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.550 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, αλλά αυξημένος κατά 32% έναντι του Οκτωβρίου του 2025. Η μηνιαία υποχώρηση, επομένως, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της σημαντικά υψηλότερης δραστηριότητας σε σύγκριση με πέρυσι.

Στην Ελλάδα, οι εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, ανήλθαν σε 1.928, με ετήσια αύξηση 26%. Η επίδοση είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 2.248 επιθέσεων ανά εβδομάδα, ωστόσο η Ευρώπη κατέγραψε την ταχύτερη αύξηση μεταξύ των περιφερειών: +39% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025.

Η Εκπαίδευση παρέμεινε ο κλάδος με τις περισσότερες επιθέσεις, φτάνοντας τις 5.934 την εβδομάδα ανά οργανισμό και σημειώνοντας αύξηση 33%. Ακολούθησαν η Γεωργία, με 3.218 επιθέσεις και άνοδο 93%, και οι Τηλεπικοινωνίες, με 3.068 και αύξηση 19%. Διψήφια ετήσια αύξηση εμφανίστηκε και σε όλους τους κλάδους που παρακολουθεί η έρευνα.

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Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αφρική βρέθηκε στην πρώτη θέση, με 3.834 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, ενώ ακολούθησαν η Λατινική Αμερική με 3.483 και η Ασία-Ειρηνικός με 3.436 επιθέσεις. Η Ευρώπη, παρότι βρίσκεται χαμηλότερα σε απόλυτους αριθμούς, εμφάνισε τον ταχύτερο ρυθμό επιδείνωσης.

Κίνδυνοι από τη χρήση GenAI

Η αυξανόμενη χρήση εργαλείων GenAI στους χώρους εργασίας συνοδεύεται από ενδείξεις έκθεσης ευαίσθητων πληροφοριών. Περίπου το 2,9% των εταιρικών prompts -σχεδόν ένα στα 35- κρίθηκε ότι ενείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής δεδομένων, από 2,3% τον Αύγουστο και 2,5% τον Σεπτέμβριο. Τέτοια δραστηριότητα εντοπίστηκε στο 90% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συστηματικά GenAI. Παράλληλα, το 12% των prompts περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι οικονομικές πληροφορίες ήταν η συχνότερη κατηγορία ευαίσθητων δεδομένων που δέχθηκαν επιθέσεις, σχεδόν στο 71% των οργανισμών. Ακολούθησαν νομικά και κανονιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για δίκτυα και υποδομές πληροφορικής, με 70% η κάθε κατηγορία. Τα ποσοστά αφορούν το μερίδιο των οργανισμών στους οποίους εντοπίστηκε κάθε κατηγορία και όχι το ποσοστό των prompts.

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Οι εργαζόμενοι υπέβαλαν κατά μέσο όρο 91 prompts τον μήνα, ενώ κάθε οργανισμός χρησιμοποιούσε περίπου επτά εργαλεία GenAI. Μεγαλύτερη έκθεση καταγράφηκε στις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες, όπου το 5,4% των prompts χαρακτηρίστηκε υψηλού κινδύνου. Ακολούθησαν ο Δημόσιος Τομέας με 4,6% και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες με 4,5%.

Ρεκόρ στις δημοσιοποιημένες επιθέσεις ransomware

Οι ομάδες ransomware και εκβιασμού δημοσιοποίησαν 1.063 «θύματα» τον Οκτώβριο, 35% περισσότερα από έναν χρόνο νωρίτερα και τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα! Οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες συγκέντρωσαν το 31,5% των θυμάτων, ενώ ακολούθησαν τα Καταναλωτικά Αγαθά και οι Υπηρεσίες με 14,9% και η Βιομηχανική Παραγωγή με 11,6%.

Στην κατάταξη των ομάδων, η The Gentlemen αντιστοιχούσε στο 13% των δημοσιοποιημένων επιθέσεων και η Qilin στο 12%. Η νεοεμφανιζόμενη n0n ανέβηκε στην τρίτη θέση, με ποσοστό 8%, από 2% τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για ομάδα υποκλοπής δεδομένων και εκβιασμού που αξιοποιεί εκτεταμένα εργαλεία υποστηριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Τα δημοσιοποιημένα «θύματα» εντοπίζονταν κυρίως στη Βόρεια Αμερική, η οποία αντιστοιχούσε στο 48% του συνόλου, και στην Ευρώπη, με 22%. Η Check Point επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τις επιθέσεις που ανακοινώθηκαν από τις ομάδες ransomware και δεν αποτελούν μέτρο του κινδύνου για κάθε οργανισμό.

Το phishing υποχώρησε σε μηνιαία βάση: ένα στα 128 emails χαρακτηρίστηκε ως phishing, έναντι ενός στα 91 τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το 79% των σχετικών μηνυμάτων περιείχε κακόβουλο σύνδεσμο, γεγονός που διατηρεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βασικό πεδίο άμυνας.

Όπως δήλωσε ο Omer Dembinsky, Data Research Manager της Check Point Research, η μηνιαία μείωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως υποχώρηση του κινδύνου, καθώς οι επιθέσεις παραμένουν περίπου κατά ένα τρίτο υψηλότερες από πέρυσι. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την εταιρεία, αναδεικνύουν την ανάγκη έγκαιρης πρόληψης και σαφών κανόνων για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως όταν οι εργαζόμενοι εισάγουν σε αυτά δεδομένα οικονομικά, προσωπικά ή τεχνικά.