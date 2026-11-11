Ιστορικό πλεόνασμα 61,46 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση ημιαγωγών και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρωτοφανή οικονομικά οφέλη για τη Νότια Κορέα, η οποία καταγράφει ιστορικά ρεκόρ στις εξαγωγές και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η ασιατική οικονομία εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της αυξανόμενης ζήτησης για ημιαγωγούς, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές υπολογιστικής ισχύος και κέντρα δεδομένων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Κορέας, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2026 στα 61,46 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 46,11 δισεκατομμυρίων τον Αύγουστο. Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο πλεόνασμα στην ιστορία της χώρας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 49,73 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο.

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Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποτυπώνει το μέγεθος της ανάπτυξης. Τον Σεπτέμβριο του 2025 το αντίστοιχο πλεόνασμα ανερχόταν σε 14,22 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 έφθασε τα 340,66 δισεκατομμύρια, έναντι μόλις 83,89 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το πλεόνασμα του τρίτου τριμήνου, ύψους 149,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπέρασε το αντίστοιχο μέγεθος ολόκληρου του 2025, όταν η Νότια Κορέα είχε καταγράψει το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των 123,05 δισεκατομμυρίων.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την επίδοση είναι η βιομηχανία ημιαγωγών. Οι εξαγωγές μικροτσίπ αυξήθηκαν κατά 260,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσαν τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Η ζήτηση για προηγμένες μνήμες και επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις παραγγελίες προς τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix.

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Συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών που καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών αυξήθηκαν κατά 92,4% τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας τα 130,72 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 29,4%, στα 67,97 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα το εμπορικό πλεόνασμα αγαθών να διαμορφωθεί στο ιστορικό υψηλό των 62,75 δισεκατομμυρίων.

Η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική σε όλους τους τομείς. Το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 3,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως λόγω των ταξιδιωτικών δαπανών και των πληρωμών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίθετα, τα εισοδήματα από επενδύσεις συνέβαλαν θετικά, με πλεόνασμα 2,65 δισεκατομμυρίων.

Η Τράπεζα της Κορέας εκτιμά ότι το ετήσιο πλεόνασμα μπορεί να ξεπεράσει την προηγούμενη πρόβλεψη των 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αναμένει νέα ιδιαίτερα υψηλή επίδοση τον Δεκέμβριο, λόγω της εποχικής ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας.

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Πίσω από τα εντυπωσιακά μεγέθη, ωστόσο, βρίσκεται και μια σημαντική πρόκληση. Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της νοτιοκορεατικής οικονομίας από τη βιομηχανία ημιαγωγών την καθιστά περισσότερο ευάλωτη σε ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ή σε μια νέα κάμψη της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ.

Προς το παρόν, πάντως, η Νότια Κορέα αποδεικνύει ότι η τεχνολογική υπεροχή μπορεί να μετατραπεί σε τεράστιο εξαγωγικό πλεονέκτημα. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικονομίες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα, η Σεούλ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές μεταβάσεις της εποχής…