Οι δύο πλευρές επιταχύνουν τις διαδικασίες, με στόχο να ανακοινώσουν την επίσημη συμφωνία ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg

Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται να εισέρχεται η μεγαλύτερη εταιρική συγχώνευση στην παγκόσμια ιστορία, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ της SpaceX και της Tesla για τη συνένωσή τους παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, οι δύο πλευρές επιταχύνουν τις διαδικασίες, με στόχο να ανακοινώσουν την επίσημη συμφωνία ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου. Αν και εξετάζεται σοβαρά το σενάριο η επίσημη ανακοίνωση να μετατεθεί για τις αρχές του 2027, η κινητικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι πρωτοφανής.

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Η επικείμενη συμφωνία αναμένεται να ενώσει τις δύο πολυτιμότερες επιχειρήσεις του Ίλον Μασκ, δημιουργώντας έναν επιχειρηματικό γίγαντα με συνδυαστική χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εφ’ όσον το ντιλ ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την κορυφαία εταιρική συναλλαγή που έχει επιχειρηθεί ποτέ στον πλανήτη.

Η στρατηγική επιλογή της συγχώνευσης βασίζεται στην κοινή πορεία των δύο εταιρειών προς την τεχνητή νοημοσύνη, με τον Musk να δηλώνει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης των επενδυτών ότι «υπάρχει τεράστια αξία στη συνένωση των εταιρειών» καθώς «βρισκόμαστε ουσιαστικά στη μοναδικότητα της υπερφυούς νοημοσύνης». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι δύο πλευρές έχουν να κερδίσουν πολλά, αν συνεργαστούν στην ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού και μικροτσιπ.

Αγώνας δρόμου

Η επιτάχυνση των συνομιλιών δεν είναι τυχαία, καθώς οι υποστηρικτές του Μασκ επιδιώκουν να κλείσουν τη συμφωνία υπό την τρέχουσα διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η ολοκλήρωση μιας τόσο γιγαντιαίας συγχώνευσης απαιτεί αυστηρές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

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Έτσι, η ανακοίνωση του ντιλ εντός των επόμενων μηνών θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να οριστικοποιήσουν τις νομικές διαδικασίες πριν από οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική ή ρυθμιστική αλλαγή που θα μπορούσε να φέρει μεγαλύτερο έλεγχο στις επιχειρήσεις του Μασκ.

Παρά την έντονη αισιοδοξία που επικρατεί στις αγορές, ο δρόμος προς την ολοκλήρωση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Ο Ίλον Μασκ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα μείνει εκτός των τελικών διαπραγματεύσεων, αφήνοντας τις ανεξάρτητες ειδικές επιτροπές των δύο επιχειρήσεων να καθορίσουν τους τελικούς όρους.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο εντοπίζεται στην έγκριση των μετόχων της Tesla, καθώς ο Μασκ ελέγχει πάνω από το 80% των δικαιωμάτων ψήφου στη SpaceX, αλλά κατέχει μόλις το 20% της Tesla.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν πιθανές τριβές ανάμεσα στα ευαίσθητα συμβόλαια εθνικής ασφάλειας της SpaceX με τις ΗΠΑ και τη μεγάλη παραγωγική βάση της Tesla στην Κίνα.