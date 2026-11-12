Μπαράζ αλληλοεπενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ανησυχίες για μετάδοση προβλημάτων από τη μια εταιρεία στην άλλη

Οι ανάδοχες τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν το εύρος τιμής της δημόσιας εγγραφής της Anthropic, ανεβάζοντας την αποτίμηση ενδεχομένως έως και το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια

Οι αγορές μετοχών της Anthropic που θα γίνουν ιδιωτική τοποθέτηση δείχνουν όχι μόνο το ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο από υπάρχοντες τεχνολογικούς κολοσσούς, αλλά και το πόσο αλληλένδετες είναι οι επενδύσεις αυτές, αφού ουσιαστικά ο κάθε όμιλος επενδύει στον άλλον.

Οι τεχνολογικοί εταίροι της Anthropic έχουν ήδη υποσχεθεί τεράστια ποσά στην ιδιωτική τοποθέτηση. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται οι Nvidia που έχει δηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσει μετοχές αξίας 10 δις δολαρίων, η Google με 10 δις, η AMD με 2,5 δις, η Boradcom με 1 δις και η Microsoft με επίσης 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης (ΝΥΤ).

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Πολλές από τις εταιρείες αυτές όμως είναι ήδη στενά συνδεδεμένες με την Anthropic. Η Google, μεταξύ άλλων, έχει ρίξει ήδη 33 δις δολάρια στην εταιρεία από το 2023 και μετά. Έχει κλείσει επίσης συμφωνία παράσχει στην πρώτη υπηρεσίες πρόσβασης στο λεγόμενο υπολογιστικό νέφος (cloyd computing) με αξία που ξεπερά τα 121 δις δολάρια. Επίσης έχει κλείσει συμφωνία συνεργασία στη χρήση επεξεργαστών, γνωστών ως TPU, αξίας 150 δις δολαρίων όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Επίσης αν και η Anthropic έχει υποστηρίξει ότι δεν εξαρτάται τόσο από τους επεξεργαστές της Nvidia όσο άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάριο Αμοντέι έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, σχολίαζαν επίσης οι ΝΥΤ. O Χουάνγκ βρίσκεται αυτό το διάστημα υπό έρευνα του FBI για τη σχέση του με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος

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«Η ιδιωτική τοποθέτηση κεφαλαίων αναδεικνύει τον ‘’κλειστό’ χαρακτήρα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις κυκλικές επενδύσεις που συνδέουν μεταξύ τους τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει τα προβλήματα της Nvidia σημαντικά για την Anthropic, αλλά και για τον ευρύτερο χώρο», σχολιαζόταν σχετικά.

Η δημόσια εγγραφή

Το ενδιαφέρον είναι σημαντικό και για την αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic για είσοδό της στο χρηματιστήριο. Οι μεγάλες τράπεζες που είναι ανάδοχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν το εύρος τιμής της διάθεσης μετοχών, ανεβάζοντάς το πάνω από το επίπεδο των 70-78 δολαρίων. Μια τέτοια κίνηση θα αύξανε την αποτίμηση της εταιρείας, ενδεχομένως έως και το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, όπως ανέφεραν πηγές στους Financial Times.

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Στο ανώτατο όριο του τρέχοντος εύρους τιμών, η διάθεση των μετοχών της Anthropic θα μπορούσε να αποφέρει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το ποσό των σχεδόν 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων που άντλησε η SpaceX τον Ιούνιο.

Ωστόσο η SpaceX είχε αποτίμηση 1,77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, επίπεδο που ενδέχεται να μην επιτύχει η Anthropic, αναφερόταν. Και οι δύο αυτές αποτιμήσεις υπολείπονται του ποσού των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αναφέρει τράπεζες-σύμβουλοι της Anthropic κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από τις εξελίξεις αυτές γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και οι -ήδη- κροίσοι ιδρυτές της Anthropic. Με βάση τη μέση τιμή του εύρους διάθεσης, οι επτά αυτοί ιδρυτές θα κατέχουν μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), μερίδια αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας και πλήρη έλεγχο της λήψης αποφάσεων από την εταιρεία.