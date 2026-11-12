Σκουπίδια, παλέτες και γκράφιτι στα αποδυτήρια όπου ξεκίνησε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος κατέγραψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στον χώρο όπου την περασμένη Κυριακή φιλοξένησαν την έναρξη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου στον Μαραθώνα.

Αποκλειστικό βίντεο του Mega αποτύπωσε τις εικόνες ντροπής, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα καθαριότητας και εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο διάδρομος που οδηγεί και περιβάλλει τους χώρους των αποδυτηρίων παρουσιάζει εικόνα πλήρους απαξίωσης. Οι τσιμεντένιοι τοίχοι σε όλο το μήκος της διόδου είναι καλυμμένοι με εκτεταμένα γκράφιτι και μουτζούρες, προσδίδοντας στον χώρο όψη εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στο δάπεδο, το οποίο είναι διάσπαρτο με κάθε λογής απορρίμματα. Άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, πεταμένα ποτήρια, συσκευασίες και διάφορα σκουπίδια συνθέτουν ένα σκηνικό αμέλειας, ενώ εμφανή είναι και τα σημάδια υγρασίας και βρωμιάς στο τσιμέντο.

Παράλληλα, κατά μήκος του διαδρόμου βρίσκονται παρατημένα ογκώδη υλικά, όπως ξύλινες παλέτες, σπασμένες γυψοσανίδες, κομμάτια ξύλου και μεταλλικά στοιχεία, τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση και εντείνουν την αίσθηση της προχειρότητας και της έλλειψης συντήρησης σε έναν χώρο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των αθλητών και των συμμετεχόντων της κορυφαίας διοργάνωσης.

«Χρειάζεται ένα συνεργείο καθαρισμού» δήλωσε στο Mega o Αριστείδης Παπουτσής, πολιτικός μηχανικός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δήμου Μαραθώνα καταγγέλλοντας ότι οι χώροι όπου προετοιμάζονται οι αθλητές πλημμυρίζει συχνά.

«Ο Μαραθώνιος είναι μια φορά το χρόνο, τις υπόλοιπες ημέρες αυτές τις εγκαταστάσεις τις χρησιμοποιούν οι δημότες» τόνισε καταγγέλλοντας ότι υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης και πλήρους απαξίωσης από πλευράς των δημοτικών Αρχών.