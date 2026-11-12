Στο μάτι του κυκλώνα ο άλλοτε πανίσχυρος διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ο οποίος εμφανίζεται να διατηρούσε τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις - δύο με συναδέλφους του και μία με γυναίκα φερόμενη ως κατάσκοπο της Κίνας.

Σε μια εξέλιξη που προκαλεί σεισμικά κύματα στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας και επηρεάζει την ανάπτηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη (12/11).

Η αιφνιδιαστική απόφαση ελήφθη υπό το βάρος αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία αφορά μια γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

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Η αποπομπή του εμβληματικού ηγέτη της Silicon Valley βυθίζει την πρωτοπόρο εταιρεία παραγωγής τσιπ σε μια πρωτοφανή κρίση, απειλώντας να ανακόψει την εκρηκτική πορεία του κλάδου του ΑΙ, τον οποίο ο ίδιος βοήθησε καθοριστικά να γιγαντωθεί.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Το χρονικό της πτώσης

Η πίεση προς τον 63χρονο έγγαμο δισεκατομμυριούχο κλιμακώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, μετά από αναφορές που τον συνέδεαν με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη.

CTI via REUTERS TV

Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη γυναίκα λειτουργούσε ως πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, αν και ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε την Πέμπτη πως δεν έχει ακόμη εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα. Πάντως, η Megaspeed, επίσημος συνεργάτης της Nvidia με προνομιακή πρόσβαση στα περιζήτητα τσιπ της, βρίσκεται στο στόχαστρο ερευνών της Ουάσινγκτον με την υποψία ότι διευκόλυνε την Κίνα να αποκτά προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

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Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ωστόσο ο Χουάνγκ βρέθηκε στα «σκοινιά», όταν οι New York Times αποκάλυψαν τη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του με την Κίμπερλι Πάουελ, μία εκ των αντιπροέδρων της Nvidia, η οποία αναφερόταν απευθείας σε αυτόν.

Το βράδυ της Πέμπτης δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters αποκάλυψε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε και τρίτη εξωσυζυγική σχέση, επίσης με εργαζόμενη της Nvidia. Το πρακτορείο δεν κατονόμασε την εργαζόμενη και αναφέρει πως οι προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της απέβησαν άκαρπες.

Παρέμβαση Τραμπ

Στον απόηχο της παραίτησης, η Nvidia ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες αναλαμβάνει χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, ενώ παράλληλα ξεκινά η αναζήτηση μόνιμου διαδόχου τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Επιπλέον, ο Χουάνγκ αποχωρεί και από το διοικητικό συμβούλιο, με τον Χάρβεϊ Τζόουνς, πρώην CEO της Synopsys, να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου. Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, η Κρες αναγνώρισε τη σοβαρότητα των στιγμών επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική ομάδα και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος». Η ίδια συγκάλεσε εκτάκτως την ηγετική ομάδα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ενώ έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση των εργαζομένων για τις 18 Νοεμβρίου.

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AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

Στην υπόθεση δεν άργησε να παρέμβει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού δήλωσε ότι ο Χουάνγκ είχε κάνει «φανταστική δουλειά για τη χώρα μας» και ότι ο ίδιος δεν γνώριζε πως η Κινέζα ερωμένη του ήταν κατάσκοπος, πρότεινε – μέσω Truth Social – ως ιδανικό αντικαταστάτη τον επικεφαλής της Apple:

«Τώρα που ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έκανε φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος για να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!».

Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου οι εξαγωγές στην Κίνα

Παράλληλα, η παραίτηση Χουάνγκ ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην Ουάσιγκτον, όπου η κριτική προς την κυβέρνηση για τη διαχείριση των εξαγωγών τσιπ προς την Κίνα εντείνεται.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον τόνισε την κρισιμότητα της επιλογής του κατάλληλου διαδόχου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση στο Κογκρέσο για τον περαιτέρω περιορισμό των εξαγωγών ημιαγωγών προς το Πεκίνο.

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Την ίδια στιγμή, ο Χουάνγκ φέρεται να έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, έχοντας ήδη προσλάβει τη νομική εταιρεία Paul Weiss και τους ποινικολόγους Μελίντα Χαγκ και Γουόλτερ Μπράουν.

AP Photo/John Locher, File

Από πλευράς τους, κορυφαίοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, όπως η Ελίζαμπεθ Ουόρεν και ο Ρον Γουάιντεν, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, κατηγορώντας τον για κωλυσιεργία στην επιβολή κυρώσεων σε κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.

«Ο υπουργός Χάουαρντ Λούτνικ και ο υφυπουργός Τζέφρι Κέσλερ πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν έκλεισαν τα κενά στους ελέγχους εξαγωγών και να δράσουν σήμερα ώστε να διασφαλίσουν ότι η προηγμένη τεχνολογία μας δεν τροφοδοτεί τον στρατό της Κίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ουόρεν. Οι γερουσιαστές ζήτησαν την άμεση διατήρηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πωλήσεις της Nvidia στην Κίνα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έγκριση που είχε δώσει ο Τραμπ για την εξαγωγή των εξελιγμένων τσιπ H200 τον Δεκέμβριο του 2025.

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Κλυδωνισμοί στις αγορές

Η είδηση της αποχώρησης του ανθρώπου που οδήγησε τη Nvidia στην κορυφή του κόσμου προκάλεσε πανικό στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε ελεύθερη πτώση, υποχωρώντας έως και 14% κατά την έναρξη των συναλλαγών, με σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία να εξανεμίζονται και συμπαρασύροντας τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq.

Αντίθετα, οι μετοχές των ανταγωνιστριών AMD και Broadcom σημείωσαν άνοδο της τάξης του 6%.

Οι αναλυτές εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις στην ευρύτερη αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ο Χουάνγκ λειτουργούσε ως ο κεντρικός ενορχηστρωτής ενός εξαιρετικά περίπλοκου οικοσυστήματος.

AP Photo/Jeffrey McWhorter, File

Όπως επισημαίνει ο Μάικλ Φέλντμαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ClearBridge Investments, «ο κίνδυνος δεν είναι ότι η Nvidia θα χάσει ξαφνικά την τεχνολογική της πορεία, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ορατή για τα επόμενα χρόνια. Ο κίνδυνος είναι η υλοποίηση. Ο Τζένσεν ήταν ο αρχιμαέστρος ενός εξαιρετικά περίπλοκου συστήματος».

Από την πλευρά του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διά της εκπροσώπου του Τζούλι Κόζακ, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν αυτή η αναταραχή θα οδηγήσει σε μια γενικότερη επαναξιολόγηση των επενδύσεων στην τεχνολογία AI ή σε μακροπρόθεσμη κάμψη της κερδοφορίας του κλάδου.