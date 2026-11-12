Βόλεϊ: Καρδιακό επεισόδιο υπέστη ο γιος του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Αντρέα Γκαρντίνι

Ο 27χρονος ακραίος της Λούμπε υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς μετά από επεισόδιο ταχυαρρυθμίας που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον σύλλογο

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση για την κατάσταση της υγείας του Ντάβιντε Γκαρντίνι, γιου του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Αντρέα Γκαρντίνι. Η ιταλική Λούμπε, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος ακραίος, ανακοίνωσε ότι την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε επεισόδιο ταχυαρρυθμίας.

Για προληπτικούς λόγους, ο Γκαρντίνι δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Allianz Milano, την Κυριακή, όπου η Λούμπε επικράτησε με 3-0. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς και στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ανκόνα. Επικεφαλής της ιατρικής παρακολούθησης είναι ο καθηγητής Αντόνιο Ντέλο Ρούσο, ενώ νεότερα για την υγεία του αθλητή θα ανακοινωθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Η ανακοίνωση της Λούμπε

«Η A.S. Volley Lube ανακοινώνει ότι την περασμένη εβδομάδα ο ακραίος της ομάδας, Ντάβιντε Γκαρντίνι, παρουσίασε ένα επεισόδιο ταχυαρρυθμίας. Για προληπτικούς λόγους, ο αθλητής δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος απέναντι στην Allianz Milano, η οποία διεξήχθη την Κυριακή και ολοκληρώθηκε με νίκη της ομάδας με 3-0.

Στη συνέχεια, ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, καθώς και στις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου, υπό τον συντονισμό του επικεφαλής του ιατρικού τμήματος, Μαριάνο Άβιο. Η κατάσταση της υγείας του αθλητή παρακολουθείται επί του παρόντος από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ανκόνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αντόνιο Ντέλο Ρούσο.

Νεότερες ενημερώσεις θα υπάρξουν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του».