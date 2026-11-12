UFC: Καβγάς ανάμεσα σε Ντουβαλισβίλι και Νουρμαγκομέντοφ στο Άμπου Ντάμπι (vid)

Ο Ίλια Τοπούρια υποστήριξε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ φέρεται να έχει συλληφθεί μετά τη συμπλοκή, δίχως ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον πρώην πρωταθλητή του UFC στην bantamweight κατηγορία, Μεράμπ Ντουβαλισβίλι, και τον πρωταθλητή lightweight του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11) στο Άμπου Ντάμπι. Οι δύο αθλητές ενεπλάκησαν σε μαζική συμπλοκή σε ξενοδοχείο, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται και στα μέλη των ομάδων τους.

Βίντεο από το περιστατικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τον Νουρμαγκομέντοφ να πλησιάζει τον Γεωργιανό από πίσω και να τον χαστουκίζει. Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους δύο μαχητές, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε γενικευμένος καβγάς με τη συμμετοχή ανθρώπων από τα επιτελεία τους.

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Ο Ντουβαλισβίλι, 35 ετών, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενόψει της συμμετοχής του στη διοργάνωση Real American Freestyle (RAF), όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο Μάρλον Μοράες. Μετά το επεισόδιο, δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο και κατηγορεί τον Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του για ύπουλη επίθεση.

«Τι ύπουλος τρόπος, παιδιά. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άνδρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να δοκιμάσετε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τους αντιπάλους του «φίδια».

Η κόντρα με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ και η παρέμβαση Μακχάτσεφ

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει παρελθόν. Το 2025, ο Ντουβαλισβίλι είχε αποκαλέσει «κακομαθημένο» τον μεγαλύτερο αδελφό του Ουσμάν, Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, πριν τον νικήσει σε αγώνα για τον τίτλο της bantamweight κατηγορίας του UFC. Ο Ουμάρ πρόκειται επίσης να αγωνιστεί το Σάββατο στη διοργάνωση RAF, απέναντι στον Αμερικανό Ούρια Φέιμπερ.

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Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένταση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο πριν από διοργάνωση της RAF τον περασμένο Ιούλιο.

Στο περιστατικό της Τετάρτης αναφέρθηκε και ο πρωταθλητής του UFC Ισλάμ Μακχάτσεφ, στενός φίλος και συναθλητής της οικογένειας Νουρμαγκομέντοφ. Ο Ρώσος υποστήριξε ότι η νέα σύγκρουση συνδέεται με προηγούμενη ενέργεια του Ντουβαλισβίλι απέναντι σε παλαιστή από το Νταγκεστάν.

«Γιατί σιωπούσες όταν ο Μεράμπ χτύπησε έναν παλαιστή από το Νταγκεστάν χωρίς λόγο και προσέβαλε την τιμή του; Ο Μεράμπ ξεκίνησε όσα συνέβησαν σήμερα στην πατρίδα του, επιτρέποντας στον εαυτό του να χτυπήσει έναν φιλοξενούμενο και να προσβάλει τη μητέρα του», έγραψε ο Μακχάτσεφ.

Η καταγγελία του Τοπούρια για σύλληψη του Νουρμαγκομέντοφ

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο Ίλια Τοπούρια, πρωταθλητής του UFC σε δύο κατηγορίες και φίλος του Ντουβαλισβίλι. Αναδημοσίευσε το βίντεο της συμπλοκής στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και άτομα που τον συνόδευαν είχαν συλληφθεί.

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«Ο Ουσμάν φέρεται να έχει συλληφθεί, μαζί με τους δειλούς που ήταν μαζί του. Τι ντροπή. Μια παρέα απόλυτων δειλών. Πάντα πίστευα ότι είστε μέτριοι άνθρωποι. Τώρα δεν μου αφήσατε καμία αμφιβολία.

Η τιμή, ο σεβασμός και η ταπεινότητα δεν είναι λέξεις που απλώς διακηρύσσεις. Είναι αξίες που αποδεικνύεις με τη συμπεριφορά σου. Και εσείς δεν δείξατε καμία από αυτές», ανέφερε ο Τοπούρια.

Ο Νουρμαγκομέντοφ, 28 ετών, βρίσκεται σε καθεστώς ελεύθερου αθλητή μετά τον τελευταίο αγώνα του με το PFL και το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με πιθανή μετακίνηση στο UFC. Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο επεισόδιο του Άμπου Ντάμπι και στις καταγγελίες που ακολούθησαν, χωρίς να υπάρχει στο διαθέσιμο δημοσίευμα ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αναφερόμενης σύλληψης.