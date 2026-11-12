Ο Έλληνας ιστιοπλόος κατέκτησε την κορυφή συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς και σημειώνοντας δέκα πρώτες θέσεις σε σύνολο 14 ιστιοδρομιών στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ντακάρ της Σενεγάλης

Το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Techno 293 της ιστιοπλοΐας κατέκτησε ο Ευάγγελος Κυριαζάκος στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Ο Έλληνας αθλητής κυριάρχησε στον αγώνα, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με εντυπωσιακή συγκομιδή και σημαντική διαφορά από τον δεύτερο της κατάταξης.

Ο Κυριαζάκος επιβεβαίωσε την υπεροχή του και στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες, στις οποίες κατέλαβε την πρώτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους 12 βαθμούς, αποκτώντας προβάδισμα 16 βαθμών από τον Χόι Τικ του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 28.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δέκα πρωτιές σε 14 ιστιοδρομίες

Η σταθερότητα του Έλληνα ιστιοπλόου αποτυπώνεται στη συνολική του παρουσία. Σε σύνολο 14 ιστιοδρομιών, στις οποίες συμμετείχαν 24 αθλητές, ο Κυριαζάκος κατέκτησε δέκα πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κατηγορία Techno 293.

Το χρυσό μετάλλιο αποτελεί το πέμπτο συνολικά για την ελληνική αποστολή στο Ντακάρ 2026. Είχαν προηγηθεί τα τρία μετάλλια του Νικόλα Παπαθεοδώρου στην κολύμβηση —ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο— καθώς και το ασημένιο της Ειρήνης Ζερβού, επίσης στην κολύμβηση.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Κυριακής Ζέρβα στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών, καθώς ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην τέταρτη θέση.