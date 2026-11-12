Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αιτιολόγησε το μέτρο επικαλούμενο την «εξαιρετικά εχθρική θέση» που φέρεται να τηρεί το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία απέναντι στο κράτος του Ισραήλ

Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα την απόφασή του να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτη του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), αιτιολογώντας την κίνηση αυτή με την «εξαιρετικά εχθρική θέση» που φέρεται να τηρεί το κόμμα του απέναντι στο ισραηλινό κράτος.

Σε πρώτη τοποθέτησή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, ο Μελανσόν σχολίασε πως του «έχει απαγορευτεί η είσοδος σε ένα έδαφος στο οποίο ουδέποτε ζήτησα να εισέλθω», συμπληρώνοντας: «Λυπάμαι που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο».

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Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η χώρα «θα αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να το βλάψουν και δεν θα επιτρέψει σε άτομα που ενεργούν εναντίον των συμφερόντων του και υποκινούν μίσος εναντίον των πολιτών του να εισέλθουν στο έδαφός του». Ο υπουργός Γκιντεόν Σάαρ διευκρίνισε ότι το μέτρο αφορά επίσης την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του LFI, Ματίλντ Πανό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι δύο πολιτικοί «έκαναν δηλώσεις διατυπώνοντας ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ», ενώ ο Μελανσόν κατηγορήθηκε ότι ζήτησε «γαλλικά πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν παράνομους στολίσκους με προορισμό τη Γάζα».

Το Σάββατο, κατά την παρουσίαση του προγράμματός του στο Παρίσι, ο Μελανσόν κατήγγειλε εκ νέου «γενοκτονία» στη Γάζα –ισχυρισμό που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά– και άσκησε κριτική για τη «σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».