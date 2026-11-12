Έρευνα για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ισπανία

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το υπουργείο Ισότητας και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προμήθεια ηλεκτρονικών βραχιολιών παρακολούθησης δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Η υπουργός Άνα Ρεδόντο αρνείται οποιαδήποτε κακοδιαχείριση και υπόσχεται πλήρη διαφάνεια

Νέο μέτωπο ανοίγει για την ισπανική κυβέρνηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ενδεχόμενη απάτη με κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν για την αγορά ηλεκτρονικών βραχιολιών παρακολούθησης ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα για υποθέσεις έμφυλης βίας. Η έρευνα αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το υπουργείο Ισότητας της Ισπανίας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποιούν ερευνητικές ενέργειες και στο ισπανικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εκδόθηκε σήμερα (12/11) από το Λουξεμβούργο, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του γραφείου της στη Μαδρίτη, με τη συνδρομή της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας της ισπανικής Πολιτοφυλακής, γνωστής ως UCO. Αντικείμενο της διερεύνησης είναι πιθανές παρατυπίες στη χρησιμοποίηση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προμήθεια συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης που χρησιμοποιούνται στην προστασία γυναικών από τη βία.

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Τα συγκεκριμένα βραχιόλια αποτελούν βασικό εργαλείο του ισπανικού συστήματος προστασίας των θυμάτων. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης κατηγορουμένων ή καταδικασμένων με δικαστικές αποφάσεις, ιδίως όταν έχει επιβληθεί απαγόρευση προσέγγισης του θύματος. Μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να εντοπίζουν πιθανές παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων και να ενεργοποιούν διαδικασίες προστασίας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτική βαρύτητα, καθώς αφορά εξοπλισμό που προορίζεται για την ασφάλεια γυναικών οι οποίες αντιμετωπίζουν κίνδυνο από πρώην ή νυν συντρόφους τους. Ενδεχόμενη κακοδιαχείριση των σχετικών χρηματοδοτήσεων θα έθετε ζητήματα όχι μόνο νομιμότητας στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και αξιοπιστίας ενός κρίσιμου μηχανισμού προστασίας.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρίνισε ότι η έρευνα ξεκίνησε το 2025 και αφορά πιθανή απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα πιθανών υπόπτων, το ύψος των χρημάτων που εξετάζονται ή συγκεκριμένα ευρήματα που να αποδεικνύουν παρανομίες.

Η παρουσία των ερευνητικών αρχών στο υπουργείο Ισότητας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν σημαίνει ότι τα δύο όργανα έχουν κριθεί υπεύθυνα για παράνομες πράξεις. Οι ενέργειες εντάσσονται στη διαδικασία συλλογής και εξέτασης στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των κανόνων διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η υπουργός Ισότητας, Άνα Ρεδόντο, επιχείρησε να υποβαθμίσει την πολιτική διάσταση της υπόθεσης, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο της συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε δηλώσεις της την Πέμπτη (12/11) ανέφερε ότι η έρευνα «δεν είναι κάτι καινούργιο», καθώς το υπουργείο παρέχει εδώ και μήνες στοιχεία σε διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

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Η Ρεδόντο δεσμεύθηκε για «απόλυτη διαφάνεια» και υποστήριξε ότι το υπουργείο θα παραδώσει κάθε έγγραφο και πληροφορία που θα ζητηθεί. Παράλληλα, δήλωσε ότι η ίδια και οι συνεργάτες της είναι οι πρώτοι που επιθυμούν να εξεταστεί η διάθεση «μέχρι και του τελευταίου ευρώ», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την παρουσίαση της κυβερνητικής εκστρατείας «Ο ρόλος που δεν επιλέγεις», η οποία οργανώνεται ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η χρονική συγκυρία προσδίδει πρόσθετη ευαισθησία στην υπόθεση, καθώς το υπουργείο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην Ισπανία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις, διασυνοριακές απάτες ΦΠΑ, διαφθορά και άλλες οικονομικές παραβάσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκούς πόρους.

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Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όταν αφορούν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Η ανάγκη διαφάνειας δεν περιορίζεται στη νομιμότητα των δαπανών, αλλά συνδέεται και με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών για τους οποίους διατίθενται τα χρήματα.

Προς το παρόν, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή επίσημη διαπίστωση απάτης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν οι ελεγκτικές ενέργειες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή αν θα διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες προμήθειας και χρηματοδότησης ήταν σύννομες.

Για την ισπανική κυβέρνηση, πάντως, η υπόθεση αποτελεί μια νέα δοκιμασία διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς αφορά χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων που προορίζονταν για έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής πολιτικής: την προστασία των θυμάτων βίας.