Ανάμεσα σε 2 αεροπορικές τραγωδίες: Επέζησε από την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά σκοτώθηκε δύο μήνες αργότερα

Η Ίλντα Μαγιόλ ποζάρει για μια φωτογραφία σε νεαρή ηλικία. Επέζησε από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αλλά δύο μήνες αργότερα έχασε τη ζωή της σε αεροπορικό δυστύχημα. Credit Courtesy Yari Mayol, CNN

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, η Ίλντα Μαγιόλ εργαζόταν στο εστιατόριο Au Bon Pain, στο ισόγειο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Όταν το πρώτο αεροπλάνο χτύπησε τον Βόρειο Πύργο, η ζωή της μετατράπηκε σε εφιάλτη. Άκουσε τις φωνές πανικού, είδε ανθρώπους να τρέχουν μέσα στη σκόνη και τα συντρίμμια και άρχισε να απομακρύνεται από το κτίριο.

Σύμφωνα με το CNN, ένας πυροσβέστης σταμάτησε για να της δώσει οξυγόνο, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Η Ίλντα συνέχισε μόνη της. Σκεφτόταν τα δύο μικρά παιδιά της και τον σύζυγό της που την περίμεναν στο σπίτι.

Καλυμμένη με λευκή σκόνη, κατάφερε να φτάσει με τα πόδια στο σπίτι της στο Μανχάταν. Είχε επιβιώσει από την τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε τον κόσμο.

Δύο μήνες αργότερα, όμως, η μοίρα θα της επιφύλασσε ένα δεύτερο, μοιραίο χτύπημα.

Η πτήση που δεν έφτασε ποτέ

Στις 12 Νοεμβρίου 2001, η Ίλντα επιβιβάστηκε στην πτήση 587 της American Airlines, με προορισμό τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Τα δύο παιδιά της βρίσκονταν εκεί, φιλοξενούμενα σε συγγενείς, και ανυπομονούσε να τα συναντήσει. Είχε μάλιστα αλλάξει το εισιτήριό της για να ταξιδέψει νωρίτερα.

Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, το Airbus A300 συνετρίβη στην περιοχή Μπελ Χάρμπορ του Κουίνς.

Και οι 260 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 251 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος, καθώς και πέντε άνθρωποι στο έδαφος, έχασαν τη ζωή τους.

Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Δομινικανοί.

Αρχικά, πολλοί φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για νέα τρομοκρατική επίθεση.

Η έρευνα, ωστόσο, κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα: σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), το δυστύχημα προκλήθηκε από υπερβολικές κινήσεις του πηδαλίου διεύθυνσης από τον συγκυβερνήτη, οι οποίες οδήγησαν στην αποκόλληση τμήματος της ουράς του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει το CNN, η οικογένεια της Ίλντα έμαθε την τραγική είδηση ενώ την περίμενε στο αεροδρόμιο της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η αδελφή της, Ίρις Τζόσουα, έχασε τις αισθήσεις της όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Για την αναγνώριση της σορού χρειάστηκε να ληφθούν δείγματα DNA από συγγενείς της.

Μια μητέρα που δεν ξεχάστηκε

Η κόρη της, Γιάρι Μαγιόλ, ήταν μόλις δέκα μηνών όταν έχασε τη μητέρα της. Σήμερα, 25 χρόνια αργότερα, έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και εξακολουθεί να μαθαίνει για τη γυναίκα που δεν πρόλαβε να γνωρίσει.

Στο Μπελ Χάρμπορ, ένα μνημείο θυμίζει τα θύματα της πτήσης 587. Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και εκείνο της Ίλντα Γιολάντα Μαγιόλ.

Για την αδελφή της, κάθε αεροπλάνο που περνά πάνω από το σπίτι της στη Δομινικανή Δημοκρατία ξυπνά την ίδια ανάμνηση: μια αδελφή που περίμενε να φτάσει, αλλά δεν έφτασε ποτέ.