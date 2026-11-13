Περίπου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αναμένεται να λάβουν επιπλέον κουπόνι αξίας 60 ευρώ τον μήνα για την αγορά βασικών αγαθών σε σούπερ μάρκετ

Αναδρομική ενίσχυση ύψους έως 1.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα περίπου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον voucher αξίας 60 ευρώ τον μήνα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά βασικών αγαθών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα, το κουπόνι θα αφορά αγορές σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική στήριξη στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.592 ευρώ.

Για νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί, το όριο ανέρχεται στα 3.888 ευρώ.

Για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στα 4.536 ευρώ.