Δωρεάν η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτήν την Κυριακή

Η 15η Νοεμβρίου είναι η τρίτη Κυριακή του μήνα, κάτι που σημαίνει ότι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού έχουν ελεύθερη είσοδο.

Η δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου φέρνει μια εξαιρετική ευκαιρία για πολιτιστικές εξορμήσεις, καθώς αυτή την Κυριακή (15/11), οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός καθιερωμένου χειμερινού θεσμού που ανοίγει τις πύλες της ιστορίας στο ευρύ κοινό, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

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Η συγκεκριμένη παροχή εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεσμοθετημένη πολιτική. Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η είσοδος στους δημόσιους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα κρατικά μουσεία πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή αντιτίμου την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα για το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Πολιτισμού διευκολύνει την επαφή των πολιτών με την ιστορία και τον πολιτισμό, δίνοντας παράλληλα μια σημαντική ώθηση στον εσωτερικό τουρισμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Πότε άλλοτε είναι δωρεάν η είσοδος

Πέρα από τις καθορισμένες Κυριακές του χειμώνα, το κοινό έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει τις επισκέψεις του χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε άλλες εμβληματικές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του έτους.

Η νομοθεσία ορίζει ως ημέρες ελεύθερης εισόδου τις εξής: 6 Μαρτίου : Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη.

: Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη. 18 Απριλίου : Διεθνής Ημέρα Μνημείων.

: Διεθνής Ημέρα Μνημείων. 18 Μαΐου : Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

: Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου , στο πλαίσιο του διημέρου των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

, στο πλαίσιο του διημέρου των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 28 Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή.

Τι ισχύει για το Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στη διάταξη για τις δωρεάν Κυριακές του χειμώνα, καθώς διαθέτει ξεχωριστό πλαίσιο λειτουργίας με συγκεκριμένες ημέρες δωρεάν εισόδου.

Η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης είναι δωρεάν για το κοινό τις εξής ημέρες:

6 Μαρτίου : Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη.

: Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη. 25 Μαρτίου : Εθνική Εορτή.

: Εθνική Εορτή. 18 Μαΐου : Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

: Διεθνής Ημέρα Μουσείων. 28 Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή.