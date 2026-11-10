«Θα σε λέω Μαρία»: Μια τελετουργία για το αλλόκοτο θαύμα της ελληνικής υπαίθρου

Μια θεατρική εμπειρία που καταφέρνει να αγγίξει τις πιο βαθιές, αθέατες χορδές της ελληνικής επαρχίας συνθέτει η παράσταση «Θα σε λέω Μαρία», υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Σκουρλέτη στο bijoux de kant HOOD.

Βασισμένη σε διηγήματα του Γιάννη Παλαβού η παράσταση λειτουργεί ως μια μυσταγωγική τελετουργία, όπου τα σύνορα ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση διαλύονται. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αμφίδρομη, σχεδόν οργανική σχέση του χωρικού με το φυσικό του περιβάλλον. Ένα τοπίο άγριο, φορτισμένο με αρχέγονες δοξασίες, παγανιστικά έθιμα και μια σιωπηλή, υποβλητική θρησκευτικότητα. Η ελληνική υπαίθρος δεν παρουσιάζεται ειδυλλιακά, αλλά ως ένας τόπος μυστικισμού, όπου το θαύμα και το αλλόκοτο συνυπάρχουν φυσικά με τον σκληρό μόχθο και την απομόνωση.

Ο Χρήστος Κραγιόπουλος σηκώνει το βάρος της μυσταγωγίας με μια σωματική και στιβαρή κατάθεση. Γίνεται ο ίδιος αγωγός ανάμεσα στο γήινο και το υπερφυσικό, καθώς μεταμορφώνεται σε μια φιγούρα που εκφράζει τις συλλογικές μνήμες, τους φόβους και τις κρυφές επιθυμίες μιας ξεχασμένης Ελλάδας.

Η σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη, στήνει έναν κόσμο υψηλής αισθητικής, όπου οι φωτισμοί, οι ήχοι και τα εικαστικά στοιχεία συμπράττουν για να μετατρέψουν τη σκηνή σε έναν τόπο ιερού δράματος. Παράσταση βαθιά ποιητική, καλεί τον θεατή να βυθιστεί σε μια ατμόσφαιρα μέθεξης και να αφουγκραστεί τους ψιθύρους μιας φύσης που θυμάται ακόμα τα μυστικά της.

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