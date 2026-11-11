Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ξεχώρισε η συμμετοχή του στην ταινία «The Ninth Configuration»

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αμερικανικού θεάτρου, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεόραση.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του, στη Μαγκνταλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

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FILE PHOTO: 71st Cannes Film Festival – Photocall for the film Gotti – Cannes, France, May 15, 2018. Cast member Stacy Keach. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

Ο Κιτς είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Ιούνιο του 2017 είχε υποστεί καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στη σκηνή θεάτρου στο Σικάγο.

Από τον Σαίξπηρ στον τηλεοπτικό Μάικ Χάμερ

Ο Στέισι Κιτς είχε διαγράψει μια μακρά πορεία στο θέατρο, καταξιωνόμενος ως ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές έργων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων και ο Τζον Χιούστον.

Για το ευρύ τηλεοπτικό κοινό, ωστόσο, ταυτίστηκε περισσότερο με τον Μάικ Χάμερ, τον σκληροτράχηλο ιδιωτικό ντετέκτιβ που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν και τον οποίο ο Αμερικανός ηθοποιός ενσάρκωσε στη μικρή οθόνη.

FILE PHOTO: Actor Stacy Keach, from the film “Nebraska,” and his wife, Malgosia, (R) arrive at the 86th Academy Awards in Hollywood, California March 2, 2014. REUTERS/Adrees Latif/File Photo

Ο ίδιος, πάντως, δεν ήθελε να περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο ρόλων. Αντιθέτως, επιδίωξε να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς χαρακτήρες, από τον βασιλιά Ληρ στο θέατρο μέχρι έναν αστυνομικό που έπασχε από μυκητίαση στον κινηματογράφο. Παράλληλα, ανέλαβε την αφήγηση της τηλεοπτικής εκπομπής «Τα πιο απίστευτα βίντεο του κόσμου».

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Οι σημαντικότεροι σταθμοί της καριέρας του

Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ξεχώρισε η συμμετοχή του στην ταινία «The Ninth Configuration», γνωστή και ως «Twinkle, Twinkle, Killer Kane», όπου υποδύθηκε έναν ψυχικά διαταραγμένο συνταγματάρχη.

Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε στη σειρά «Titus», ενώ συμμετείχε και στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Nebraska», του σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν.

Μία από τις τελευταίες αξιοσημείωτες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ήταν στην ταινία «Jay Kelly» του 2025, όπου υποδύθηκε τον πικραμένο πατέρα του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Δεν θα αντάλλασσα τον Άμλετ και τον βασιλιά Ληρ με τίποτα»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό New York, το 2012, ο Κιτς είχε αναφερθεί στη συνειδητή επιλογή του να αναζητά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων, ακόμη και αν αυτό είχε επαγγελματικό κόστος.

«Στόχος μου ήταν να έχω τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία ρόλων. Πιθανότατα αυτό έκανε κακό στην καριέρα μου», είχε παραδεχθεί.

Ωστόσο, δεν είχε μετανιώσει για τις καλλιτεχνικές του επιλογές, υπογραμμίζοντας την αξία των θεατρικών εμπειριών που απέκτησε στη διάρκεια της πορείας του.

«Οι επιλογές μου είχαν ένα κόστος. Όμως έχω υποδυθεί τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ και δεν θα αντάλλαζα αυτές τις εμπειρίες με τίποτα», είχε δηλώσει.