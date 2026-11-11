Διεθνές τραπεζικό συνέδριο στην Καρδίτσα – Πρωταγωνιστεί η Συνεταιριστική Τράπεζα

Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον της βιώσιμης τραπεζικής θα βρεθεί η Καρδίτσα καθώς η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχει αναλάβει τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του European Chapter της Global Alliance for Banking on Values (GABV) που ξεκινά από αύριο Πέμπτη. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς στον χώρο της τραπεζικής με αξίες (Values-Based Banking), ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα 74 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 46 χώρες, με συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 290 δισ. δολάρια, περισσότερους από 50 εκατ. πελάτες και πάνω από 100.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει στην Καρδίτσα τους επικεφαλής τραπεζών από ολόκληρη την Ευρώπη που θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα συζητήσουν τις εξελίξεις στη βιώσιμη χρηματοδότηση, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και τον ρόλο των τραπεζών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η ανάθεση της διοργάνωσης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αποτελεί παράλληλα αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής της στο διεθνές δίκτυο της GABV και του ρόλου που διαδραματίζουν οι συνεταιριστικές τράπεζες στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Η Global Alliance for Banking on Values ιδρύθηκε το 2009 από δέκα πρωτοπόρες τράπεζες που πίστευαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός δικαιότερου και περισσότερο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σήμερα αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που προωθούν ένα διαφορετικό μοντέλο τραπεζικής, στο οποίο η οικονομική απόδοση συνδυάζεται με τη δημιουργία κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας. Η βασική φιλοσοφία της GABV είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να αποτελέσουν μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, κατευθύνοντας κεφάλαια προς παραγωγικές επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο οργανισμός, αποστολή του είναι η δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που υπηρετεί «τους ανθρώπους και τον πλανήτη», ενώ στο επίκεντρο της λειτουργίας των μελών του βρίσκονται η ακεραιότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η προστασία του περιβάλλοντος.

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Τα μέλη της συμμαχίας, παρότι διαφέρουν ως προς το μέγεθος και το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεσμεύονται σε κοινές αρχές λειτουργίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαφάνεια, η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, η εξυπηρέτηση των πελατών και η μέτρηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χρηματοδοτήσεων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του οργανισμού για το 2025, η GABV συνεχίζει να διευρύνει τη διεθνή της παρουσία. Το δίκτυο αριθμεί πλέον 74 μέλη, εκ των οποίων 68 πλήρη και 6 συνδεδεμένα, με παρουσία σε 46 χώρες των πέντε ηπείρων. Συνολικά, τα μέλη της διαχειρίζονται ενεργητικό άνω των 290 δισ. δολαρίων, εξυπηρετούν περίπου 50 εκατομμύρια πελάτες και απασχολούν περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Μόνο μέσα στο 2025 εντάχθηκαν στον οργανισμό οκτώ νέα μέλη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου.

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Η GABV δεν λειτουργεί ως εποπτικός οργανισμός, αλλά ως διεθνής πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Τα μέλη της συμμετέχουν σε κοινές ομάδες εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων, τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ένταξης και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων, με στόχο τη διάδοση των αρχών της τραπεζικής με αξίες.

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του οργανισμού κατέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη. Κατά τη διάρκεια του 2025, η GABV οργάνωσε σειρά διεθνών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υπεύθυνη αξιοποίηση της AI στον τραπεζικό κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης, το 100% των διευθυνόντων συμβούλων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα δήλωσαν ότι ήδη χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στις τράπεζές τους, ενώ δημιουργήθηκε ειδική βιβλιοθήκη καλών πρακτικών για τα μέλη του δικτύου.

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Ο οργανισμός είναι χωρισμένος σε πέντε περιφερειακές ενότητες-Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας-Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής και Βόρειας Αμερικής- που πραγματοποιούν κάθε χρόνο τις δικές τους συναντήσεις, εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς και τις νέες τάσεις στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Παράλληλα διοργανώνεται και η ετήσια παγκόσμια συνάντηση του οργανισμού, η οποία το 2025 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αφρική, με διοργανώτρια την Centenary Bank στην Ουγκάντα.

Η δύναμη της διεθνούς συνεργασίας αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Μόνο το 2025 η GABV διοργάνωσε 13 διεθνείς δια ζώσης εκδηλώσεις, με περισσότερους από 350 συμμετέχοντες, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ των μελών της. Μέσα από αυτές τις δράσεις ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές, αναπτύσσονται κοινές πρωτοβουλίες και διαμορφώνονται προτάσεις για ζητήματα όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση, η καινοτομία, η ψηφιακή μετάβαση και η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον συνεργασίας εντάσσεται και η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Συνεδρίου στην Καρδίτσα. Για την Ελλάδα, η φιλοξενία της συνάντησης αποτελεί σημαντική διεθνή προβολή, ενώ για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνιστά επιβεβαίωση της ενεργού συμμετοχής της σε ένα διεθνές δίκτυο που συμβάλλει στη διαμόρφωση των εξελίξεων γύρω από τη βιώσιμη τραπεζική, τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και τον μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος.