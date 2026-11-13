Nissan Qashqai: Πάνω από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη για το μοντέλο που άλλαξε τα δεδομένα

Το 2006, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, το Nissan Qashqai έθεσε τις απαραίτητες βάσεις για τη δημιουργία της κατηγορίας των crossovers. Το συγκεκριμένο μοντέλο πέτυχε να συνδυάσει την υψηλή θέση οδήγησης και τον δυναμικό χαρακτήρα που διαθέτει ένα SUV, με την οικονομία, τις εξωτερικές διαστάσεις και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν ένα οικογενειακό hatchback. Με αυτόν τον τρόπο, το Nissan Qashqai κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τότε στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθιερώνοντας μια νέα τάση στην αγορά.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, το μοντέλο Qashqai κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές εμπορικές επιτυχίες που έχουν καταγραφεί στην ευρωπαϊκή αγορά του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, το όχημα έχει σημειώσει περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις εντός της Ευρώπης, ενώ διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, το μοντέλο έχει αποσπάσει πάνω από 110 διεθνή βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι από 20 τίτλοι με την ονομασία «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Nissan Qashqai: Το μοντέλο που άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς

Η Nissan δημιούργησε το μοντέλο Qashqai ως μια τολμηρή εναλλακτική πρόταση, η οποία σχεδιάστηκε για να σταθεί απέναντι στα συμβατικά οικογενειακά αυτοκίνητα που κυριαρχούσαν τότε στην ευρωπαϊκή αγορά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι διαθέσιμες επιλογές των αγοραστών ήταν περιορισμένες, καθώς επικεντρώνονταν κυρίως σε κατηγορίες όπως τα hatchback, τα sedan, τα station wagon, τα πολυμορφικά οχήματα (MPV) και τα SUV. Ωστόσο, η ομάδα της Nissan στην Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι, προκειμένου να προσεγγίσει νέους πελάτες, ήταν απαραίτητο να τολμήσει κάτι διαφορετικό. Έτσι, η εταιρεία έλαβε μια σημαντική απόφαση: αντί να προχωρήσει στην ανανέωση του Almera, το οποίο αποτελούσε το τότε οικογενειακό hatchback της Nissan, επέλεξε μια άλλη πορεία. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε ήδη σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου για την αντικατάσταση του Almera. Αντ’ αυτού, η Nissan επέλεξε να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο τύπο αυτοκινήτου, ο οποίος θα είχε ως στόχο να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα που προσέφεραν διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα του Qashqai κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού και οι πωλήσεις του εκτοξεύτηκαν. Μέσα σε μόλις εννέα μήνες, οι πωλήσεις του στην Ευρώπη έφτασαν τις 100.000 μονάδες, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland να προσθέσει επιπλέον βάρδιες παραγωγής για να καλύψει τη ζήτηση. Η επιτυχία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2011, οι παγκόσμιες πωλήσεις του Qashqai ξεπέρασαν τις ένα εκατομμύριο μονάδες, με περισσότερες από 750.000 από αυτές να αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά.